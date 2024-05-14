После войны у нас будут тысячи работников-ветеранов, которые будут производить экологическую 'зеленую' сталь, – Мироненко

С началом полномасштабного вторжения крупнейшая частная компания Украины "Метинвест" Рината Ахметова потеряла две трети оценочной стоимости. Два завода – "Азовсталь" и ММК имени Ильича – оказались под оккупацией. Несмотря на постоянные обстрелы и перебои с электроэнергией, коллектив (почти 60 000 человек) работает с полной отдачей – они помогают ВСУ и уже создают программы для адаптации ветеранов, тысячи которых уже ждут в компании.

Об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

"Наш опыт стрессовых изменений продолжается с 2014 года, поэтому мы в определенной степени уже адаптировались. Но такой группировки, как за последние три года, я еще не видел. Мы научились подстраиваться под блекауты, прекращение газоснабжения, перестройку логистических путей и ракетные обстрелы. Люди с большой скоростью ликвидируют последствия. В мирной жизни возобновление работы доменной печи длилось до недели, сейчас – сутки-двое", – говорит Мироненко.

По его словам, у компании уже есть планы по послевоенному восстановлению. Сейчас же фокус на том, что необходимо работать, сохранять коллектив и привлекать новых работников, ведь у "Метинвеста" очень много мобилизованных. Это помогает рабочим уберечься от выгорания.

"После войны у нас будет "зеленая" сталь и модернизированные производства, которые уменьшают нагрузку на экологию. А сейчас мы помогаем ВСУ. Покупаем необходимое бригадам – например, дроны, повышаем обороноспособность страны. Наладили производство укрытий, противоминных тралов, защиты пулеметчиков. От этого у работников горят глаза! Один наш сотрудник не может служить по возрасту. Он работает на экскаваторе, роет блиндажи и окопы. Однажды сбил с ружья вражеский беспилотник", – говорит Мироненко.

После войны, по его словам, "Метинвест" ожидает возвращения 8000 ветеранов, у которых будет уникальный новый опыт, поэтому нужно будет создавать новый коллектив, который будет сплавом из гражданских и бывших военных.

"Это несколько иная культура. Но производственная культура похожа на армейскую – в части дисциплины, ответственности, рисков. В США мы изучали опыт заботы о ветеранах. Будем использовать эти знания, но все равно будем строить собственную систему отношений с ветеранами и коллективом, работавшим во время боевых действий на предприятиях", – резюмировал Мироненко.

Как известно, "Метинвест" стал одной из первых частных компаний, которая начала разрабатывать и внедрять программы адаптации ветеранов к мирной жизни. Компания создает дополнительный медицинский осмотр и психологическую поддержку для вчерашних бойцов, а также создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет людям быть собой и общаться с единомышленниками.

Кроме того, "Метинвест" предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность или не может заниматься предварительной работой из-за состояния здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет "Метинвест" Политехника.