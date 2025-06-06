Почему нельзя откладывать будильник 'на 10 минут': ученые предупредили об опасности

Каждое утро, услышав сигнал будильника, многие люди неосознанно тянутся к кнопке "отложить". Этот жест кажется не таким уж и критичным – еще несколько минут под одеялом вряд ли могут навредить.

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Однако новые исследования показывают: эта привычка не только не помогает проснуться, но и может нанести вред качеству сна и самочувствию. Детали рассказало издание Health.

Результаты исследования

В журнале Scientific Reports было опубликовано масштабное исследование, охватившее более 3 миллионов ночей сна 21 000 пользователей приложения SleepCycle. Согласно результатам, 56% всех сеансов сна завершались нажатием кнопки "повтор", в среднем по 2,4 раза за утро, что добавляло около 11 минут дремоты ежедневно.

В масштабе месяца это означает до шести часов непродуктивного сна, который не только не помогает, но и прерывает важные фазы, в частности, фазу быстрого движения глаз (REM), которая является критически важной для восстановления мозга.

Почему дремота вредна

По словам исследователей, повторное пробуждение от будильника нарушает циклы сна, особенно в финальных фазах, когда организм готовится к естественному пробуждению. Короткие интервалы между сигналами не позволяют вернуться в глубокий сон, поэтому вместо отдыха человек получает лишь поверхностную полудрему.

Более того, каждый раз, когда вы просыпаетесь, высвобождаются гормоны кортизол и адреналин, запускающие физиологическую "тревогу". Если повторять это несколько раз – возможно повышение давления и частоты сердечных сокращений.

Действительно ли все так плохо

Исследователи соглашаются: инерция сна, то есть ощущение вялости при пробуждении, является нормальным. Но попытка преодолеть ее через многократное нажатие на "повтор" неэффективна и даже вредна. Это, наоборот, затягивает пробуждение и усиливает усталость.

Если после полноценного сна вы все равно чувствуете потребность дремать - это может свидетельствовать о гиперсомнии или нарушении сна, отмечают специалисты.

Как отучить себя от кнопки "повтор"

Эксперты по медицине сна советуют несколько действенных стратегий:

Установите будильник на реальное время пробуждения, не добавляя запаса "на дремоту". Поставьте будильник подальше от кровати, чтобы пришлось встать, чтобы его выключить. Улучшите гигиену сна: не пользуйтесь гаджетами перед сном, откажитесь от кофеина вечером, придерживайтесь стабильного режима. Записывайте свои привычки сна: ведение дневника поможет выявить реальные причины сонливости – будь то образ жизни или медицинская проблема. Обратитесь к врачу, если вы регулярно дремлете даже после 8-9 часов сна или просыпаетесь уставшими.

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