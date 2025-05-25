Почему на самом деле Марс красный: ученые изменили мнение

Ученые сделали прорыв в понимании истинной причины красного цвета Марса - планеты, которую давно прозвали "Красной". Долгое время считалось, что характерная окраска поверхности обусловлена наличием гематита - сухого железооксидного минерала.

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Но новое исследование меняет этот подход, указывая на совсем другое вещество, которое нуждается в водной среде. Эти результаты не только переосмысливают состав пыли на Марсе, но и намекают на то, что планета когда-то могла быть гораздо более влажной и холодной, чем мы думали. Это открытие открывает новые перспективы в изучении климатической истории Марса и даже его потенциальной пригодности к жизни в прошлом, отмечает издание dailygalaxy.com.

Почему Марс красный

Вместо гематита, главным источником красного цвета может быть ферригидрит - водосодержащий минерал, который образуется только в присутствии жидкой воды. В отличие от гематита, ферригидрит формируется в условиях, где существует влага, что уже само по себе является существенной подсказкой о влажной истории Красной планеты. Это ставит под сомнение теорию, что поверхность Марса приобретала свою окраску исключительно благодаря сухому окислению.

Ученые, участвовавшие в исследовании, собрали данные из нескольких источников - орбитальных аппаратов Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter, наземных исследований марсоходов и лабораторных анализов на Земле. Сравнивая спектральные характеристики пыли с различными минеральными смесями, они выяснили, что сочетание ферригидрита, базальта и сульфатов лучше всего соответствует цвету марсианской пыли. Лабораторные эксперименты подтвердили, что ферригидрит сохраняет свою форму даже в условиях, подобных современному Марсу.

Это открытие имеет ключевое значение для понимания климатической эволюции планеты. Поскольку ферригидрит образуется только в условиях, когда есть вода и кислород, его наличие указывает на то, что когда-то Марс имел холодный и влажный климат. Такие условия существенно отличаются от сегодняшней сухой и негостеприимной среды, что свидетельствует о радикальных изменениях в марсианской атмосфере и гидросфере.

Профессор планетарной науки Бриони Горган из Университета Пердью отметила, что находки ферригидрита в отложениях древнего озера в кратере Гейл (где работает марсоход Curiosity) является дополнительным подтверждением теории. По ее словам, окончательный ответ можно будет получить только после того, как образцы марсианской пыли попадут в земные лаборатории. Это позволит глубже исследовать химические процессы, которые происходили на планете.

Результаты этого исследования ставят под сомнение предыдущие модели, в которых вода почти не участвовала в формировании внешнего вида Марса. Зато ферригидрит свидетельствует об активном присутствии воды в прошлом, сохранившейся в составе поверхностных минералов. Это повышает шансы того, что в определенные периоды своей истории планета могла иметь условия, благоприятные для жизни.

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