Почему комары кусают одних людей чаще, чем других: результаты исследования

Результаты нового исследования показали, почему комары кусают одних людей чаще других. Ученые Йельского университета обнаружили, как вкус влияет на вкусовые свойства этих насекомых.

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Недавние исследования выявили, как разные вкусы кодируются нейронами комаров, влияя на их поведение – кусание, кормление и откладывание яиц. Это открытие может привести к новым стратегиям предотвращения укусов насекомых и потенциального прекращения распространения болезней, которые они переносят, пишет TechExplorist.

Исследование определяет специфические соединения в поте человека, которые могут усилить укусы комаров, и горькие соединения, подавляющие питание и откладывание яиц. Эти находки позволяют по-новому понять, почему одних людей больше привлекают комары, чем другие, говорят эксперты.

По словам ученых, сосредотачиваясь на азиатском тигровом комаре, который распространился по всему миру и сейчас встречается на шести континентах, исследование подчеркивает роль этого вида в распространении таких болезней как денге и чикунгунья. Поскольку этот комар конкурирует с другими видами, он представляет все большую угрозу здоровью населения в будущем, говорят специалисты.

Чтобы исследовать вкусовые способности азиатского тигрового комара, эксперты протестировали 46 различных вкусовых соединений, включая сахара, соли, горькие соединения и аминокислоты. Они наблюдали, как нейроны в органе вкуса комара реагируют на каждое соединение.

Результаты показали, что в то время как некоторые соединения, такие как сахар, активировали многие нейроны, другие странным образом угнетали нейрональную активность, отметили ученые.

Ученые также исследовали, как различные вкусовые соединения влияют на поведение комаров по поводу укусов, кормления и откладывания яиц. Они обнаружили, что определенные вкусы либо способствуют, либо угнетают определенное поведение. К примеру, горькие соединения уменьшали аппетит, но не влияли на яйценоскость.

Интересно, что сочетание соли и аминокислот, которые есть в человеческом поте, привлекали комаров. Исследователи предполагают, что насекомые могут обнаружить это уникальное сочетание и признавая его благоприятным местом для укуса.

Кроме того, когда ученые представили комарам разные виды человеческого пота, они обнаружили, что насекомые предпочитают определенные образцы. То есть, определенный состав пота может быть более привлекательным для них, говорят специалисты.

"Мы считаем, что это может быть разгадкой того, почему одних из нас кусают комары чаще, чем других. Эта информация может помочь определить соединения, которые побуждают насекомых не кусать", – подчеркнул старший автор исследования Джон Карлсон.

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