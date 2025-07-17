Почему дальтонизм поражает преимущественно мужчин: ответ ученых

По приблизительным оценкам, более 300 миллионов людей в мире страдают дальтонизмом. В большинстве случаев это означает, что человек не различает определенные оттенки цветов или испытывает трудности с определением яркости. В редких случаях дальтонизм проявляется полным отсутствием цветного зрения.

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Однако это состояние поражает мужчин и женщин неравномерно. По данным Клиники Кливленда, около один из 12 мужчин имеет ту или иную форму дальтонизма, тогда как среди женщин – лишь одна из 200. Детали рассказало издание LiveScience.

Как мы видим цвета

Способность воспринимать цвета обеспечивается специализированными клетками сетчатки – колбочками. Существует три типа колбочек, каждый из которых наиболее чувствителен к определенному диапазону длин волн света – красного, зеленого и синего.

"Когда один или несколько типов колбочек отсутствуют или не функционируют должным образом, возникает дальтонизм", – объяснил в комментарии для Live Science доктор Усивома Абуго, клинический представитель Американской академии офтальмологии.

Формы дальтонизма

Самой распространенной формой является красно-зеленый дальтонизм. Он возникает, когда у человека отсутствуют или неправильно работают колбочки, чувствительные к красному или зеленому свету.

Реже встречается сине-желтый дальтонизм, связанный с нарушением работы синечувствительных колбочек.

В единичных случаях диагностируют полное отсутствие цветного зрения (ахроматопсию), когда ни один тип колбочек не работает. Это чрезвычайно редкая форма, которая случается менее чем у одного из 30 000 людей.

Почему именно мужчины

Причина – в наследственном механизме. Самые распространенные формы дальтонизма передаются как рецессивный признак, связанный с Х-хромосомой.

Рецессивные гены проявляются только тогда, когда у человека нет ни одной "здоровой" копии. У женщин, имеющих две Х-хромосомы, даже если одна из них содержит дефектный ген, другая обычно компенсирует его.

Зато мужчины имеют только одну Х-хромосому (и одну Y). Если именно на этой Х-хромосоме есть дефектный ген, нет "резервной" копии, которая могла бы обеспечить нормальную функцию колбочек. Поэтому мужчины имеют гораздо более высокий риск развития дальтонизма.

"Женщины также могут страдать дальтонизмом, но это случается редко и чаще связано не с генетикой", – отметил доктор Абуго. Например, заболевания зрительного нерва, катаракта или глаукома могут вызвать нарушение восприятия цвета в течение жизни.

Существует ли лечение

Сейчас широкодоступного лечения дальтонизма не существует, однако исследователи работают над экспериментальными методами генной терапии.

В рамках испытаний на животных и людей на ранних стадиях, ученые используют вирусы как носители функциональных генов, которые вводятся непосредственно в глаза. Целью является восстановление нормальной функции колбочек у людей с генетическими нарушениями зрения.

Результаты таких исследований пока предварительные, но они дают надежду, что в будущем люди с дальтонизмом смогут видеть мир в полном спектре цветов.

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