Первые последствия люди почувствуют уже к 2030 году: ученые предупреждают, что настоящий конец света близок как никогда

Ученые предупреждают, что планета находится на грани "каскадного перелома", который может привести к краху цивилизации в результате глобального потепления. Изменение климата представляет собой экзистенциальную угрозу для человечества, поскольку общества борются с растущим давлением со стороны меняющейся окружающей среды нашей планеты.

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Об этом пишет журнал The Mirror. По мнению исследователей, Земля движется к нескольким критическим глобальным переломным точкам, в частности, к коллапсу тропических лесов Амазонки, таянию ледниковых щитов на полюсах и резкому росту мировой температуры.

Что известно

Повышение температуры сделает огромные части Земли непригодными для жизни, вызвав новые волны мигрантов, а уничтожение Амазонки и исчезновение других тропических лесов ускорят потепление. По словам профессора Австралийского национального университета Уильяма Стеффена, человечеству потребуется не менее 30 лет, чтобы изменить курс, хотя к тому моменту ущерб может оказаться необратимым.

"Учитывая растущую разницу между "временем реакции", необходимым для того, чтобы направить человечество к более устойчивому будущему, и "временем вмешательства", оставшимся для предотвращения ряда катастроф как в физической климатической системе, так и в биосфере, мы уже глубоко вступили на траекторию, ведущую к коллапсу", – сказал исследователь.

Глобальная температура продолжает неуклонно расти примерно на 0,15–0,20°C каждые десять лет. Потепление уже привело к таянию льда в полярных районах, при этом исследователи также выразили обеспокоенность в связи с таянием мерзлого грунта под поверхностью.

"То есть время, оставшееся у нас для вмешательства, во многих случаях сократилось до уровня, меньшего, чем время, необходимое для перехода к более устойчивой системе", – отметил Стеффен.

Вечная мерзлота представляет собой постоянно замерзший слой под землей, покрывающий 18 млн квадратных километров в самых высоких районах северного полушария. Эта замерзшая зона содержит камни, почву, песок и хранит остатки растительной жизни и микроорганизмов, которые оставались погребенными в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий.

Однако это также означает, что углекислый газ из мёртвой растительности и микроорганизмов аналогичным образомсохранялся в естественном глубоком мерзлом слое Земли, и поскольку вечная мерзлота начинает таять с тревожной скоростью, он в конечном итоге попадет в атмосферу.

Текущие оценки показывают, что во вечной мерзлоте может храниться до 1,5 триллиона метрических тонн углерода.

Напомним, в июле этого года температура воды в мировом океане достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Отчасти это связано с развитием явления Эль-Ниньо в Тихом океане.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые зафиксировали резкое ускорение роста средней температуры Земли в течение последнего десятилетия. По их оценкам, темпы нагрева планеты почти удвоились по сравнению с предыдущими десятилетиями.

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