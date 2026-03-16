Глобальное потепление на Земле вдвое ускорилось: ученые встревожены

Глобальное потепление на планете может происходить быстрее, чем предполагали ранее. Ученые зафиксировали резкое ускорение роста средней температуры Земли в течение последнего десятилетия.

По их оценкам, темпы нагревания планеты почти удвоились по сравнению с предыдущими десятилетиями. Такие изменения могут означать, что мир быстрее приблизится к опасным климатическим пределам. В то же время часть ученых призывает осторожно относиться к этим выводам и подчеркивает необходимость дополнительных исследований, пишет Live Science.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Geophysical Research Letters, авторы которого проанализировали глобальные температурные данные и пришли к выводу о статистически значимом ускорении потепления после 2015 года. Исследователи использовали несколько международных климатических баз данных, в частности данные NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и проекта Berkeley Earth.

Что показало новое исследование климата

Ученые установили, что между 1970 и 2015 годами средний темп повышения глобальной температуры составлял примерно 0,2°C за десятилетие. Однако за последние десять лет этот показатель вырос почти до 0,35°C за десятилетие, что свидетельствует о значительно более быстром потеплении. По словам одного из авторов исследования, климатолога Стефана Рамсторфа из Потсдамского института исследований влияния климата, такая тенденция стала неожиданной даже для самих ученых.

Чтобы получить более точные результаты, исследователи пытались отделить влияние человеческой деятельности от естественных колебаний климата. Для этого они исключили из анализа факторы, которые могут временно влиять на температуру, в частности цикл Эль-Ниньо, извержения вулканов и солнечную активность. Благодаря такому подходу удалось уменьшить так называемый "климатический шум" в данных и четче увидеть основную тенденцию.

На основе анализа нескольких наборов температурных данных ученые построили модель изменений климата с конца XIX века. Результаты показали, что примерно с 2015 года наблюдается статистически подтвержденное ускорение глобального потепления с уровнем вероятности около 98%. Если нынешние темпы сохранятся, предел потепления в 1,5°C может быть превышен уже к 2030 году.

Несмотря на громкие результаты, не все исследователи соглашаются с интерпретацией полученных данных. Некоторые специалисты считают, что методы исключения естественных климатических колебаний могут быть недостаточно точными и оставлять определенные погрешности.

Например, научный сотрудник Berkeley Earth Зик Хаусфатер признает, что Земля действительно быстро нагревается, однако отмечает: пока сложно определить, какая часть ускорения связана с деятельностью человека, а какая является результатом природных процессов. Подобного мнения придерживается и статистик Калифорнийского университета Роберт Лунд, который отмечает, что современные климатические модели еще не могут полностью учесть сложное взаимодействие атмосферы и океана.

Несмотря на дискуссии, большинство ученых сходятся в одном: планета приближается к опасным климатическим порогам. Если выбросы парниковых газов не сократятся, количество людей, которые будут страдать от экстремальной жары, может значительно возрасти уже в ближайшие десятилетия.

