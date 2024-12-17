Первое вскрытие самого редкого кита в мире ошарашило ученых. Фото

После проведения первого в истории вскрытия самого редкого кита в мире ученые оказались ошарашены невероятными открытиями. В ходе исследования они увидели, что у млекопитающего 9 камер желудка, а также крошечные рудиментарные зубы на верхней челюсти.

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До сих пор о лопатозубых китах практически ничего не было известно, ведь на сегодня подтверждено лишь шесть образцов этим морских существ, но никто никогда не видел ни одного живого. Однако первое вскрытие этого кита вернуло открыв новые детали их анатомии, пишет IflScience.

Напомним, что сотрудники Департамента охраны природы (DOC) прибыли, чтобы расследовать сообщения о мертвом ките, выброшенном на берег вблизи небольшой рыбацкой деревни Тайери-Маут. Когда они приехали, были в шоке. Ведь перед ними лежал пятиметровый самец лопатозубого кита.

"Это один из самых малоизвестных видов крупных млекопитающих современности", – сказал руководитель отдела прибрежных операций DOC в Отаго Гейб Дэвис.

Вскрытие лопатозубого кита

Эта находка стала редкой и ключевой возможностью узнать больше об этом виде. Ведь для исследования был найден полный образец лопатозубого кита.

"Этот кит стал не только первым в своем роде, исследованным наукой. Но это был первый раз, когда местное племя Новой Зеландии работали с учеными, чтобы объединить коренные и западные системы знаний, чтобы получить лучшие понимания этого кита и его поведения", – сказала одна из участниц вскрытия Рейчел Уэсли.

Во время вскрытия ученые увидели, что лопатозубые киты имеют крошечные рудиментарные зубы на верхней челюсти.

По словам экспертов, рудиментарные структуры, подобные этой, считаются остатками эволюции, демонстрируя, что когда-то они служили высшей цели, и не было эволюционного давления, чтобы полностью утратить этот признак.

Уменьшенные задние конечности китов часто демонстрируют как еще один пример оставшихся рудиментарных структур со времен их уменьшения около 50 миллионов лет назад. Теперь ноги уменьшились до крошечных остатков бедер, говорят ученые.

Другой интересной особенностью лопатозубого кита есть многочисленные желудочные камеры – девять, если быть точными, говорят исследователи.

"У некоторых из этих желудков мы нашли клювы кальмаров и некоторые линзы из глаз кальмаров, несколько паразитических червей и, возможно, некоторые другие части организмов", – сказал советник по морским наукам DOC и эксперт по клювым китам Антон ван Хелден.

"Мы также обнаружили интересные структуры, связанные как с кормлением, так и с выработкой звука. Взвешивание, измерение и описание были сделаны для различных мышц и органов, чтобы помочь нам описать этот вид и провести сравнение с родственными видами. Все это придает новые знания", – добавил эксперт.

Ученые отмечают, что узнав больше о лопатозубых китах, они смогут лучше подготовиться к их сохранению в будущем.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые собрались на "совещание десятилетия", чтобы разгадать тайну редчайшего кита в мире.

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