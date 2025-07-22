Персеиды уже начались: когда пик крупнейшего метеоритного потока года

Каждый год летом небо превращается в сцену одного из самых впечатляющих астрономических явлений – метеорного потока Персеиды. В 2025 году активная фаза потока длится с 17 июля по 23 августа, а пик наблюдений придется на ночь с 12 на 13 августа.

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Это самый популярный и самый зрелищный звездопад года, который ежегодно привлекает миллионы наблюдателей по всему миру. Детали рассказало издание Science Nasa.

Когда лучше наблюдать

Персеиды известны своими яркими и быстрыми метеорами, которые оставляют за собой длинные следы света и цвета. В идеальных условиях – при отсутствии лунного света и вдали от городских огней – можно увидеть до 100 метеоров в час, хотя обычно фиксируется около 25 в час.

Особенностью Персеид являются также файерболы – большие вспышки света, которые возникают, когда более крупные частицы космической пыли с большой скоростью (до 59 км/с) входят в атмосферу Земли. Они светят ярче обычных звездопадов и могут оставлять след в небе на несколько секунд.

Лучшее время для наблюдения – после полуночи и до рассвета, когда радиант, точка, из которой, кажется, вылетают метеоры, поднимается выше над горизонтом. Радиант Персеид располагается в созвездии Персея, которое хорошо видно в северном полушарии. Впрочем, чтобы увидеть метеоры, совсем не обязательно искать саму точку радианта – они появляются по всему небу.

Оптимальные условия для наблюдения: открытое темное небо, минимум искусственного освещения и комфортная погода, что делает августовские Персеиды особенно привлекательными для любителей звездного неба.

Откуда берутся метеоры

Метеоры возникают, когда Земля проходит сквозь пылевой след кометы. В случае Персеид это комета 109P/Swift– Tuttle, которая вращается вокруг Солнца раз в 133 года. Последний раз она проходила сквозь внутреннюю часть Солнечной системы в 1992 году. Комета оставляет после себя мощный шлейф частиц, которые, попадая в атмосферу Земли, сгорают, образуя видимое "падение звезд".

Swift–Tuttle была открыта в 1862 году двумя астрономами – Льюисом Свифтом и Горасом Таттлом. Ее ядро имеет 26 км в диаметре – почти вдвое больше астероида, который, по одной из гипотез, привел к вымиранию динозавров.

Пик Персеид в августе – это уникальная возможность наблюдать один из самых красивых астрономических процессов вживую, без телескопов или сложного оборудования. Все, что нужно – ясное небо, темная локация и немного терпения.

В этом году звездопад обещает быть особенно выразительным, поэтому в ночь с 12 на 13 августа стоит отложить будничные дела, выключить фонари и просто посмотреть вверх. Возможно, одно из этих ярких светил упадет именно тогда, когда вы будете загадывать желание.

OBOZ.UA на днях писал, что астрономы в космосе обнаружили скрытую структуру, связанную со скоплением галактик.

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