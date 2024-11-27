Палеонтологи обнаружили самую большую в мире ящерицу-червяка. Фото

Палеонтологи обнаружили самую большую в мире ящерицу -червяка. Окаменелость нашли к югу от Средиземного моря в засушливом ландшафте Туниса.

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Исследователям удалось откопать только челюсть необычного доисторического существа. Однако этого было достаточно, чтобы установить, что это новый для науки вид, пишет MiamiHerald.

Согласно исследованию, найденная окаменелость относится к виду амфисбенов эпохи Эоцена, живших около 50 миллионов лет назад.

По словам палеонтологов, амфисбены – это группа червеобразных рептилий, обычно без конечностей, длинных и тонких, как у червя, но покрытых твердой чешуей, как у ящерицы, и имеют голову, похожую на змею.

Интересно, что родственные этим существам виды живут и сегодня, а некоторые земноводные даже сохранили свои две передние конечности. У других есть хвост, который имитирует их голову, чтобы отпугивать хищников, говорят ученые.

По словам исследователей, найденное существо "имеет определенную степень сходства с вымершими и существующими (ящерицами-червями), но также имеет некоторые отличительные черты, которые могут легко отличить его от всех других амфисбенов".

Ученые обнаружили правую сторону верхней челюсти и левую сторону нижней челюсти, древней ящерицы. Обе части имеют "подлинно странный зубной ряд", в том числе "огромный зуб в каждой верхней и нижней челюсти", сказал автор исследования Георгиос Георгалис.

По словам исследователей, это не просто новый вид, это "крупнейшая червячная ящерица в мире". Хотя она и не была большой, примерно до 80 см в длину.

Согласно исследованию, сильная челюсть позволяла этому виду раздавливать большое разнообразие улиток, которые, возможно, были основным источником пищи этого вида доисторических ящериц.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили окаменелость гигантского головастика, который жил более 160 миллионов лет назад.

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