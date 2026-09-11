От Гренландии откололся гигантский айсберг и врезался в остров. Фото

Летом от ледника Петерманн на северо-западном побережье Гренландии откололся огромный айсберг, который впоследствии врезался в небольшой скалистый остров Джо. Несмотря на столкновение, ледяная глыба осталась практически неповреждённой и продолжила движение через пролив Нарес.

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Об этом событии рассказал Адам Гарбо, докторант по гляциологии Оттавского университета, который обнаружил откол, просматривая снимки миссии Sentinel-1 Европейского космического агентства. Об этом пишет Wion News. За движением айсберга также следили международные исследователи с помощью дистанционного зондирования.

Неожиданный откол

Исследователи следят за ледником Петерманн и его плавучим ледяным языком, где ранее заметили несколько крупных трещин. Они ожидали, что именно эти разломы могут привести к отколу крупных частей льда. Однако айсберг откололся в другом месте и оказался меньше, чем ожидали учёные.

Площадь ледяной глыбы во время откола составляла чуть более 76 квадратных километров. Это самый большой айсберг, отколовшийся от ледника Петерманн с 2012 года. Тогда от ледника отделился ледяной глыба площадью около 130 квадратных километров.

Движение к проливу

После откола айсберг начал двигаться вниз по фиорду Петерманн в направлении пролива Нарес. По данным спутников NASA и Геологической службы США Landsat, он преодолевал почти три километра в день в течение недели.

23 и 24 августа столкновение айсберга с островом Джо зафиксировал спутник Landsat 9 с помощью прибора OLI. Остров расположен недалеко от входа в фьорд Петерманн. Многие ледяные острова, сталкивающиеся с ним, распадаются, поскольку обычно они тоньше и хрупче.

Этот айсберг, однако, пережил столкновение практически без дальнейшего разрушения."Мы внимательно наблюдали за его взаимодействием с островом Джо и были поражены тем, что он пережил столкновение без дальнейшей фрагментации", — сказал Гарбо.

На момент первого откола толщина ледяной глыбы составляла менее 490 футов, или около 149 метров. Сейчас айсберг движется на юго-запад через пролив Нарес.

Ожидается, что его путешествие продлится ещё несколько недель, прежде чем он сядет на мель. После этого ледяная глыба, вероятно, распадётся на фрагменты и выпустит пресную воду в океан. Также айсберг может представлять опасность для судов.

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