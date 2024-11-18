Пока одни воруют, другие – добывают: украинец показал видео, как пингвины строят гнезда возле 'Вернадского'

ЯНа прошлой неделе исследователи с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" делились кадрами, как субантарктические пингвины воруют друг у друга камни для постройки гнезд. Но новое видео доказывает, что не все пернатые жители острова Галиндез являются "преступниками".

Видео дня

Озонометристу 29-й УАЭ Сергею Якущенко удалось снять на камеру, как пингвин искал камни на берегу океана и нес в гнездо. Этот милый ролик украинский полярник выложил на странице "Национальный антарктический научный центр" в соцсети Facebook.

"В противоположность пингвину-вору, которого мы показывали вам несколько дней назад, есть видео пингвина-труженика", – подчеркнули исследователи "Вернадского".

На опубликованном видео видно, как птица несколько раз спускалась к небольшой луже на берегу океана, искала в ней камешек и упорно несла к своему гнезду, что было неподалеку. Так он ходил где-то 5-6 раз с интервалом в 2-3 минуты.

Ученые подчеркивают, что "пингвиньи способы добывания камней бывают разными". "Для обустройства гнезд субантарктические пингвины также могут использовать ракушки и кости. А иногда эти птицы даже пытаются дробить какие-то части сооружений "Вернадского", чтобы получить себе "стройматериал". Случалось, что они воровали логгеры (приборы для измерения показателей температуры и влажности воздуха) у наших исследователей", – рассказали украинские полярники.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть восхищало видео, как пингвины возле "Вернадского" воруют камни.

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