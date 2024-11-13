'Малые воры!' Сеть восхитило видео, как пингвины возле 'Вернадского' воруют камни

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" на видео удалось зафиксировать "преступление". Субантарктические пингвины, гнездящиеся на острове Галиндез, воруют друг у друга камни.

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По словам украинских исследователей, субантарктические пингвины часто тянут друг у друга камни. Однако на этот раз полярники зафиксировали "малых воров" и выложили видео на своей странице в Facebook.

"Кража камней – обычное дело у субантарктических пингвинов. Из-за этого у них часто случаются ссоры и даже драки", – рассказали исследователи из "Вернадского".

По словам ученых, камешки – основной строительный материал для гнезд пингвинов. "Каждый год добывать его все сложнее, ведь количество пингвинов на Галиндеге растет, а количество камней – нет. Поэтому вместо искать "стройматериал" кое-где ловкие птицы хватают его у соседей", – говорят полярники.

Именно такой момент "преступления" удалось снять на видео участницы 29 УАЭ Анне Соиной.

"Один пингвин успешно перекладывал камешки из чужого гнезда в свое, пока не пришел его хозяин. Да и здесь вор не не останавился, пока не получил грозное предупреждение", – описали пернатую схватку украинские исследователи.

Интересно на видео наблюдать за поведением пингвинов, ставших свидетелями кражи. Они спокойно за всем наблюдали, ведь их гнезд это не касалось.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские полярники выложили в сеть видео, где пингвины устроили "войну" за самок.

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