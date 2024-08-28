Сверхмассивную черную дыру в 55 миллионах световых лет от Земли показали в самом высоком разрешении за всю историю. Фото

Сверхмассивную черную дыру, расположенную в 55 миллионах световых лет от Земли, ученые показали в самом высоком разрешении за всю историю. И эксперты подчеркивают, что таких изображений в скором времени может быть больше.

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По словам ученых, благодаря уникальному телескопу Event Horizon Telescope (EHT), они впервые смогли увидеть цветные изображения сверхмассивной черной дыры. А также эксперты рассмотрели мельчайшие детали, пишет TheSun.

По словам исследователей, на предыдущих изображениях, опубликованных в 2019 году, сверхмассивная черная дыра была озаренным оранжевым кольцом, которое получило название "Глаз Саурона".

Но на новых фотографиях, опубликованных учеными из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов (CfA) и Смитсоновской астрофизической обсерватории (SAO), видно, как космическая дыра светится бирюзовыми и красными цветами.

Ученые наложили последние фотографии на предыдущие снимки, чтобы создать изображение с 50% большей детализацией, чем раньше.

"Чтобы понять, почему это прорыв, подумайте о всплеске дополнительных деталей, который вы получаете, когда переходите от черно-белых фотографий к цветным. Это новое "цветное видение" позволяет нам отличить влияние гравитации Эйнштейна от горячего газа и магнитных полей, которые питают черные дыры и запускают мощные струи, летящие над галактическими расстояниями", – пояснил один из исследователей Шеперд Долеман.

Ранее OBOZ.UA писал, что чрезвычайно редкая черная дыра обнаружена в центре нашей Галактики.

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