Обломки самолета, изменившего мировую авиацию, нашли спустя 74 года

Учёные обнаружили обломки пассажирского лайнера Pan Am Flight 526A, потерпевшего крушение в 1952 году и сыгравшего решающую роль в изменении стандартов гражданской авиации. Используя новейшее подводное оборудование, экспедиция обнаружила металлический корпус воздушного судна на глубине около 600 метров.

Видео дня

Эта катастрофа в свое время побудила авиационную отрасль ввести обязательные инструктажи по безопасности и чёткие правила эвакуации пассажиров перед каждым вылетом, сообщает IFLScience.

Масштабные поиски на дне океана

Исследовательская группа установила точное местонахождение затонувшего судна с помощью высокоразрешающего сонара 2 июня 2026 года. Обломки покоятся на дне океана в 600 метрах от поверхности недалеко от Сан-Хуана. Этому событию предшествовала многолетняя аналитическая работа, которую ещё в 2019 году начал историк Расс Меттьюс, глава фонда Air/Sea Heritage Foundation, в тесном сотрудничестве с компанией Deep Sea Vision и телеканалом Discovery Channel.

Решающий прорыв в миссии произошёл благодаря привлечению судна Fugro Brasilis, следовавшего из Тринидада в Мексиканский залив. На его борту находился один из самых современных в мире автономных подводных аппаратов (AUV). Сделав запланированную остановку вблизи Пуэрто-Рико, беспилотная подводная лодка просканировала значительную площадь морского дна. Полученные высокоточные данные позволили приступить к завершающей фазе экспедиции и зафиксировать алюминиевый фюзеляж, сохранившийся на глубине.

Последние минуты рейса Clipper Endeavor

Трагический полет произошел 11 апреля 1952 года, когда четырехмоторный поршневой самолёт Douglas DC-4 под названием Clipper Endeavor вылетел из Сан-Хуана в Нью-Йорк. На борту находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Вскоре после взлета у самолета вышли из строя двигатели, что сделало невозможным дальнейшее удержание высоты и вынудило пилотов совершить экстренную посадку на воду в условиях сильного шторма.

Несмотря на сильный удар о поверхность океана, все пассажиры и экипаж сначала выжили. Однако отсутствие стандартизированных процедур эвакуации и сильная паника привели к катастрофическим последствиям во время погружения лайнера под воду. Хотя подразделения Береговой охраны и ВВС США прибыли на место чрезвычайно быстро, спасти удалось лишь 12 пассажиров и всех 5 членов экипажа. В общей сложности погибли 52 человека, в основном из-за страха покинуть салон и выйти в бурные волны к спасательным плотам.

Катастрофа рейса 526A стала катализатором глобальных изменений в гражданской авиации. Совет по гражданской авиации (предшественник современного FAA) коренным образом пересмотрел требования к безопасности: именно после этого случая предполетные демонстрации аварийных выходов, правила использования спасательных жилетов и инструктажи пассажиров стали строго обязательными для каждого коммерческого рейса в мире.

Сегодня исследователи сотрудничают с властями Пуэрто-Рико, чтобы присвоить месту крушения официальный статус охраняемой территории и спланировать создание мемориала в честь погибших.

OBOZ.UA писал, что береговая охрана США на Аляске обнаружила обломки пропавшего пассажирского самолета, на борту которого находилось 10 человек.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.