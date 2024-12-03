Облако, очень похожее на НЛО, заметили над Манчестером: что это за редкое природное явление

В пятницу 29 ноября над Манчестером проплыло огромное лентикулярное или, как еще его называют, "линзообразное" облако. С виду оно напомнило фильм о вторжении инопланетян.

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По данным Метеорологического бюро, редкие облака летят на высоте с 1980 до 5030 метров над землей. Государственный служащий Дэйв сказал, что его семилетний сын Блэйк заметил явление из своей спальни, поэтому он схватил свой телефон, чтобы зафиксировать этот момент, пишет Daily Star.

"Мы согласились, что это похоже на космический корабль. Через десять минут, когда солнце взошло, небо уже не было таким, как раньше, и оно потеряло свой цвет. Мне повезло, что телефон был под рукой", – рассказал он.

Также Дэйв добавил, что не считает себя профессиональным фотографом, хотя и интересуется этим много лет, заверив, что никогда раньше не видел ничего подобного.

"Друг сказал, что это линзообразное облако, я никогда об этом не слышал. Это напомнило мне "Nope". Облакообразное НЛО, которое оказалось большим воздушным шаром", – рассказал он.

Как пишет The Sun, редкое облако стало виновником многих сообщений о наблюдениях НЛО по всему миру. Обозреватели сравнили это удивительное зрелище с научно-фантастическим ужастиком "Nope", где людей засасывает и съедает потусторонний монстр.

Но на самом деле это облако не является чем-то зловещим. Это редкое явление, известное как линзообразное облако.

Линзообразные облака являются видимым признаком горных волн в воздухе. Облака образуются, когда воздух дует через горный хребет, как рябь, образующаяся в реке, когда вода течет через препятствие как камень.

Метеорологическая служба говорит, что если воздух обладает достаточной влажностью, подъем волн приведет к конденсации водяного пара, образуя вид облака.

Напомним, летом облака подобные НЛО были зафиксированы и в небе над Украиной. Этот феномен запечатлел и опубликовал в своем Facebook горный спасатель Василий Фицак в Ивано-Франковской области. По словам мужчины, природное явление было снято в селе Осмолода, расположенном в массиве Горганы.

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