Носик в виде сердечка. Полярники 'Вернадского' выбрали имя для первого тюленя

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" выбрали имя для тюлененка, которое первым родилось в этом году. Пушистика, который имеет носик в виде сердечка, назвали в честь украинского морского дрона SeaBaby, что в переводе означает "морской малыш".

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Мимишного тюленя называют еще и по отчеству – Светозарович. Ведь первым новорожденного нашел биолог из Вернадского Свитозар Давыденко, отметили на странице украинской станции в сети Facebook.

Сразу после рождения тюленя вида Ведделла недалеко от станции "Академик Вернадский" украинские полярники традиционно попросили в интернете всех желающих предложить свои варианты имени для малыша.

"В целом в сетях Facebook и Instagram мы получили почти 400 идей с именами для новорожденного тюленя. Николай, Петя, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимко, Торпи, Арбуз и даже Пингвин – предложения были ну очень разнообразны", – отметили в сообщении в соцсети.

Команда 29-й УАЭ поблагодарила всех за отличные варианты и остановилась на имени SeaBaby, который предложила в Facebook Olga Sabanska.

"Как и обещали, отправим победительнице шеврон 29-й экспедиции", – подчеркнули полярники.

Украинские ученые рассказали, что SeaBaby сегодня уже десять дней. Он активно растет на мамином молоке и скоро может начать первые знакомства с океаном. В подтверждение этих слов выложили видеоролик о первых днях жизни Светозаровича.

"Самостоятельная жизнь и питание в воде эти тюлени начинают после окончания вскармливания – ориентировочно через 7 недель после рождения. Так что скоро "морские малыши" будут не только в Черном море, но и в Южном океане", – подытожила команда 29-й УАЭ.

Украинские ученые также сообщили еще одну радостную новость: "В настоящее время неподалеку от "Вернадского", кроме SeaBaby, родилось еще одно ведделятко. Также здесь находятся четыре беременных самки. Новых малышей непременно будем показывать в отдельных сообщениях".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские полярники показали фото первого тюленя 2024 года.

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