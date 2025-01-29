Неуловимого калифорнийского млекопитающего впервые в истории сняли на камеру

По данным Калифорнийской академии наук, ни одна землеройка горы Лайел никогда раньше не была сфотографирована живой. Так они были единственным известным видом млекопитающих в Калифорнии, который избежал человеческих камер.

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Однако недавно это изменилось. Дипломированный фотограф дикой природы Вишал Субраманян вместе со студентами-учеными Пракритом Джайном и Харпером Форбесом отправились в восточные горы Сьерра-Невада, где им удалось снять на фотокамеру несколько живых землероек горы Лайел (Sorex lyelli), пишет CNN Science.

Идея попытаться сфотографировать этот вид млекопитающих возникла у одного из студентов – Пракрита Джайна, который был в шоке, когда узнал, что нет ни одной фотографии живой землеройки горы Лайел.

В сотрудничестве с Музеем зоологии позвоночных Университета Калифорнии в Беркли фотограф со студентами разработали план поиска потоков и водно-болотных угодий, пересекающих редкие ландшафты вблизи небольшой общины Ли Вайнинг, примерно в 480 километрах к востоку от Сан-Франциско.

"Я всегда готов к безумным приключениям. Поэтому я сказал: "Конечно, почему бы и нет?" Мы должны попробовать", – рассказал свою реакцию на предложение фотограф Субраманян.

Сложность сфотографировать землеройку живой состоит в том, что у них очень высокая скорость метаболизма. То есть, если она перестает есть на несколько часов, то гибнет. А значит – находиться живой в ловушке долго не может.

Команда установила более 100 ловушек и постоянно наблюдала за ними в течение трех дней подряд, почти не спали, чтобы следить за самочувствием животных.

"Чтобы найти это животное, мы работали круглосуточно, чтобы поддерживать и контролировать наши ловушки. Мы успешно нашли и сфотографировали 5 особей и получили ценную экологическую информацию о виде и соседях!", – написал фотограф на своей странице в Instagram.

Также в интервью он рассказал, что с землеройками обращаться достаточно сложно, потому что они кусаются и ядовиты. Однако отметил, что это того стоит.

Захватив землероек живыми, команда сказала, что они смогли наблюдать за их поведением, заметив привычку млекопитающих прятать пищу на потом или делать микроперерывы на сон.

Фотосъемка живых животных, особенно меньших и непонятных, также позволяет общественности общаться с ними, помогая усилиям по сохранению.

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