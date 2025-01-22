'Это сработало!' В Японии к стенам аквариума приклеили фото людей, чтобы спасти от депрессии солнечную рыбу

После закрытия на ремонт аквариума Kaikyokan в Симоносеки, Япония, местная солнечная рыбка заболела. Смотрители долго думали, как помочь здоровой, на первый взгляд рыбке, поправиться.

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Выяснилось, что коммуникабельной обитательнице аквазоны просто не хватало общения с посетителями. Чтобы спасти от депрессии солнечную рыбу, смотрители приклеили к стенам ее аквариума фото людей, и "это сработало", пишет BBC.

Сотрудники Kaikyokan рассказали, что после того, как аквариум закрыли на ремонт в декабре прошлого года, солнечная рыба перестала есть медуз и начала тереться своим телом о стекло.

Некоторые сотрудники подозревали наличие паразитов или проблемы с пищеварением. Однако один из них предположил, что она могла быть одинока, если посетителей нет рядом. Работник аквазоны Май Като отметил, что солнечная рыба, прибывшая в японский аквариум год назад, всегда имела "интересный характер" и "подплывала к посетителям, когда они подходили к ее аквариуму".

Поэтому решили приклеить к стенкам капризной жительницы фотографии людей. По словам работников японского океанариума, такой нетрадиционный шаг был "последним мероприятием" по решению проблем со здоровьем солнечной рыбы. Однако оказалось, что именно он помог вывести ее из депрессии.

"Это сработало! Кажется, рыбка снова здорова", – написали представители аквариума на своей странице в сети Х.

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