Неожиданный бэби-бум: возле 'Вернадского' заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца

У антарктической станции "Академика Вернадского" на острове Галиндез неожиданный бэби-бум. Исследователи заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца.

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По словам украинских полярников, это удивительное событие, ведь активное откладывание яиц на острове происходило еще в ноябре. О неожиданной находке, а также уникальной семье пингвинов в которой подрастают сразу три птенца, ученые "Вернадского" написали на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

"Наши полярники обнаружили пару пингвинов, только высиживающих яйца. Хотя активное откладывание яиц на острове происходило еще в ноябре", – отметили в сообщении биологи с украинской антарктической станции.

По словам экспертов, эти пингвины "или несколько опоздали, или потеряли первую кладку". "В таких случаях субантарктические пингвины могут попытаться стать родителями во второй раз", – говорят исследователи.

Украинские полярники также поделились фотографиями уникальной многодетной пингвинской семьи, в которой вылупилось сразу трое малышей. Несмотря на то, что шансы на выживание у них были мизерные, ведь такое количество малышей у одной пары – редкое явление для субантарктических пингвинов, все же крохи не только выжили, но и отпраздновали уже свое полугодие.

Биологи "Вернадского" рассказывают, что обычно эти пернатые откладывают два яйца. Иногда в кладке может быть три яйца, но, обычно, все не выживают, ведь родителям сложно всех выкормить.

Однако в этой многодетной семье все сложилось счастливо и пингвинчики уже почти взрослые. "В ближайшее время дети должны сменить пух на перья, после чего будут учиться самостоятельно плавать", – отмечают полярники.

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давиденко, всего в этом сезоне на Галиндеге родилось около двух тысяч пингвинят. "Большинство уже активно линяет и сплачивается в ясли. Это такие группы малышей, за которыми присматривает несколько взрослых", – добавил биолог.

Ранее OBOZ.UA писал, что уникальную семью пингвинов с тремя птенцами сфотографировали возле "Вернадского".

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