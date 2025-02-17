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Неожиданный бэби-бум: возле "Вернадского" заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
282
Неожиданный бэби-бум: возле 'Вернадского' заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца

У антарктической станции "Академика Вернадского" на острове Галиндез неожиданный бэби-бум. Исследователи заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца.

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По словам украинских полярников, это удивительное событие, ведь активное откладывание яиц на острове происходило еще в ноябре. О неожиданной находке, а также уникальной семье пингвинов в которой подрастают сразу три птенца, ученые "Вернадского" написали на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

"Наши полярники обнаружили пару пингвинов, только высиживающих яйца. Хотя активное откладывание яиц на острове происходило еще в ноябре", – отметили в сообщении биологи с украинской антарктической станции.

Неожиданный бэби-бум: возле "Вернадского" заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца

По словам экспертов, эти пингвины "или несколько опоздали, или потеряли первую кладку". "В таких случаях субантарктические пингвины могут попытаться стать родителями во второй раз", – говорят исследователи.

Украинские полярники также поделились фотографиями уникальной многодетной пингвинской семьи, в которой вылупилось сразу трое малышей. Несмотря на то, что шансы на выживание у них были мизерные, ведь такое количество малышей у одной пары – редкое явление для субантарктических пингвинов, все же крохи не только выжили, но и отпраздновали уже свое полугодие.

Неожиданный бэби-бум: возле "Вернадского" заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца

Биологи "Вернадского" рассказывают, что обычно эти пернатые откладывают два яйца. Иногда в кладке может быть три яйца, но, обычно, все не выживают, ведь родителям сложно всех выкормить.

Однако в этой многодетной семье все сложилось счастливо и пингвинчики уже почти взрослые. "В ближайшее время дети должны сменить пух на перья, после чего будут учиться самостоятельно плавать", – отмечают полярники.

Неожиданный бэби-бум: возле "Вернадского" заметили пингвинов, которые второй раз за сезон высиживают яйца

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давиденко, всего в этом сезоне на Галиндеге родилось около двух тысяч пингвинят. "Большинство уже активно линяет и сплачивается в ясли. Это такие группы малышей, за которыми присматривает несколько взрослых", – добавил биолог.

Ранее OBOZ.UA писал, что уникальную семью пингвинов с тремя птенцами сфотографировали возле "Вернадского".

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