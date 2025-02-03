Шанс на выживание очень низок: уникальную семью пингвинов с тремя птенцами сфотографировали возле 'Вернадского'

У антарктической станции "Академика Вернадского" на острове Галиндез сфотографировали уникальную семью пингвинов. В ней подрастают сразу три птенца.

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Такое количество малышей – довольно редкое явление для субантарктических пингвинов. Обычно они откладывают два яйца. Иногда может быть три, но шанс на выживание всех малышей очень низок, пишут на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Основная причина не выживания – сложность выкормить одновременно трех малышей. Однако эти пингвинята на фотографии – счастливчики. Их родителям удалось справиться со сложной миссией – птенцы уже достаточно взрослые, им где-то три недели.

Биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции отметила, что такая семья – единственная на острове Галиндез, хотя там находится около двух тысяч пингвинят, а взрослых пингвинов – примерно 4 тысячи.

Задача биологов – наблюдать за антарктическими птицами в контексте изменения климата, потому что их миграция – это один из самых больших показателей потепления в Антарктике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские полярники опровергли 5 самых распространенных мифов о пингвинах.

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