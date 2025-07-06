Некоторые люди уверены, что 'выходили' из собственного тела: что они чувствовали

Внетелесный опыт (ВТД) – это феномен, когда человек воспринимает себя как бы вне собственного тела. Новое исследование, проведенное под руководством нейробиолога Марины Вайлер из Университета Вирджинии, выявило ряд общих черт среди людей, которые сообщают о подобных переживаниях.

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Учёные говорят, что внетелесный опыт – сложное психофизиологическое явление, которое может быть как симптомом, так и адаптационной реакцией на стресс. Наука только начинает открывать его многогранную природу.

Что вызывает внетелесный опыт

По некоторым опросам, ВТД переживало от 10 до 20 % населения. Эти состояния могут возникать как в состоянии глубокого покоя (медитация, релаксация), так и во время физического или психологического стресса – травмы, болезни, угрозы жизни. Описание опыта отличается от человека к человеку: кто-то говорит об ощущении покоя, кто-то – о страхе, в частности страх не вернуться в свое тело.

"Я вижу себя с высоты, как будто выпал из самолета, – рассказывал один из участников исследования. – Мое тело внизу, а я – сверху. Я будто стал воздухом".

Предыдущие исследования связывали ПТД с нарушением функции внутреннего уха или со стимуляцией определенных участков мозга, в частности правой угловой извилины, которая отвечает за обработку пространственной информации и ощущение положения тела.

В Швейцарии медики во время нейрохирургической операции с помощью электродов сумели вызвать ПТД у пациента, стимулируя этот участок. Подобный эффект наблюдали в 2007 году во время экспериментального лечения шума в ушах.

Суть нового исследования

Команда Вайлер опросила 545 взрослых с разным бэкграундом. Их спрашивали, имели ли они когда-нибудь внетелесные или подобные переживания, а также собирали данные об их психическом здоровье, медицинской истории, опыте травм.

Результаты таковы:

80 % участников с опытом ВТД пережили его 1–4 раза,

20 % – пять раз или более;

74 % – случаи были спонтанными;

9 % – после употребления психоактивных веществ;

8,2 % – после медитации или визуализации;

0,7 % – после гипноза.

Также выявлено, что люди с ПТД чаще имели анамнез тревоги, депрессии и диссоциации. По шкале диссоциативного опыта 40 % респондентов с ПТД имели средний уровень диссоциации, по сравнению с 14 % в контрольной группе.

Кроме того, опыт психологической травмы в детстве коррелировал с большей вероятностью пережить ПТД.

Механизм защиты или симптом расстройства

Несмотря на то что внетелесные переживания часто связываются с психическими расстройствами, исследователи призывают к осторожности с выводами. Вместо того, чтобы считать ВТД признаком патологии, они предлагают рассматривать их как психологический механизм преодоления:

"Эти состояния могут быть реакцией психики на стресс или травму, временным бегством или способом переосмысления личного опыта", – отмечает доктор Вайлер.

К сожалению, большинство специалистов по психическому здоровью до сих пор склонны толковать эти явления исключительно как признак болезни, из-за чего многие люди скрывают свой опыт, опасаясь стигматизации.

Команда заключает: обстоятельства, при которых возникает ПТД (спонтанно, после медитации, психоделических веществ и т.д.), могут иметь разную нейрофизиологическую природу и психологические последствия. Поэтому исследования в этой области должны стать более тонкими, комплексными и свободными от предвзятых трактовок.

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