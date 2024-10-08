Небо заиграло яркими красками: жители Земли публикуют невероятные фото северного сияния

После серии сверхмощных солнечных вспышек, произошедших на прошлой неделе, нашу планету накрыла геомагнитная буря. Она спровоцировала необыкновенно красивое астрономическое явление – северное сияние.

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Очевидцы из разных уголков Земли делятся невероятными фотографиями яркого небесного шоу. В частности, жители США, Канады, Англии, Германии, Ирландии публикуют свои фото в интернет сети.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, потрясающее сияние из лучей, спиралей и мерцаний можно было наблюдать вдоль всей американо-канадской границы и даже на юге – в Орегоне и Пенсильвании.

Северное сияние заметили в районе Питтсбурга – город в США, в округе Аллегене штата Пенсильвания, пишет CBS News.

"Мы с мужем поехали в Гранд Маре (США), чтобы увидеть осенние краски. И были поражены, что удалось зафиксировать северное сияние", – рассказала американка Кэрол Бауэр в интервью Storyful, пишет USA Today. Ей удалось снять на видео, когда вихри красного и зеленого цвета танцевали в ночном небе.

Жители южно-центрального Висконсина тоже наблюдали за красотой северного сияния до утра понедельника, пишет 15news.

Северное сияние ярко сияло и в небе Вейбурна (городок в Канаде), сообщает SASKToday.ca.

"Мое пятое северное сияние за 8 месяцев в Канаде. В этот раз Аврора танцевала невероятно красиво. Одно из самых волшебных природных явлений, которые я когда-либо видела", – написала на своей странице в сети Facebook львовянка Ира Мациевская, которая сейчас находится в Канаде.

А киевлянка Леся Москаленко, которая сейчас находится в Исландии, тоже зафиксировала полярное сияние. "Сегодня ночью сияние на все небо! Танцевало, струилось потоками, завихрялось и даже падало, как метеориты", – поделилась впечатлениями украинка в Facebook.

Невероятные зеленые огни северного сияния появились в понедельник вечером и над заливом Куллеркотс в Северном Тайнсайде на северо-восточном побережье Англии.

OBOZ.UA писал, что в ночь на 8 октября 2024 года и над Украиной заметили северное сияние.

А ранее OBOZ.UA также сообщал, что на Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года, после которой можно будет наблюдать северное сияние.

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