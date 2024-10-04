На Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года: Земля оказалась на линии огня. Фото и видео

Не успела Земля оправиться от солнечной вспышки класса X7.1, которая произошла 2 октября, а уже 3 октября Солнце выпустило самое мощное извержение класса X9.05 за этот солнечный цикл. По данным Space weather watch, это самая интенсивная вспышка с 2017 года.

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Сильная вспышка сразу вызвала коротковолновое радиовыключение над Африкой и Европой. По информации ученых, именно эти участки Земли были освещены Солнцем во время извержения, пишет Space.com.

Ученые отмечают, что вчерашняя рекордная солнечная вспышка была самой мощной в этом солнечном цикле и самой сильной за последние семь лет. Еще в сентябре 2017 года было зарегистрировано две колоссальные вспышки размером X13,3 и X11,8.

Солнечная вспышка X9.05 возникла из группы солнечных пятен AR3842, которая вызвала также предварительный взрыв и выброс корональной массы (CME) – шлейф плазмы и магнитного поля, – который сейчас движется к Земле.

Учитывая, что область вспышки направлена непосредственно на Землю, нас ожидает мощная геомагнитная буря, говорят эксперты. Ожидается, что CME ударит Землю между 3 и 6 октября, предположительно спровоцировав широкое полярное сияние.

По словам ученых, CME несут электрически заряженные частицы, известные как ионы, и когда они сталкиваются с магнитосферой Земли, то могут вызвать геомагнитные бури. Во время этих штормов ионы взаимодействуют с газами в земной атмосфере, высвобождая энергию в виде света. Это явление признано северным сиянием, или полярным сиянием, в северном полушарии и южным сиянием в южном полушарии.

"Это может быть прекрасной новостью для охотников за полярными сияниями, поскольку CME могут вызвать геомагнитные бури, которые в свою очередь могут привести к резкому усилению авроральных проявлений. На этот момент я предполагала наибольшее столкновение с Землей 5-6 октября", – написала в сети X синоптик космической погоды и метеоролог Сара Хауссеал.

Одним из таких охотников за космическими чудесами является известный американский эксперт по астрофотографии Эндрю Маккарти. "На Солнце произошла массивная вспышка. Дальнейший CME, направленный на Землю, может привести к увеличению видимости полярного сияния", – подчеркнул он своим подписчикам в сети X, которые уже будут ждать от фотохудожника ярких фотографий.

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