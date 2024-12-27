Над Украиной в последний день года взойдет Черная Луна

Во вторник, 31 декабря, в небе над Украиной и другими странами Европы взойдет Черная Луна. Так называют новолуние, которое в этом месяце появляется во второй раз.

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В последний день года она будет видна также в Африке и Азии. Днем раньше Черную Луну увидят страны Америки – она наступит в 16:26 по центральноевропейскому времени (22:26 по Гринвичу) 30 декабря 2024 года, пишет EarthSky.

Черная Луна, как и любая новая луна, не видна на небе с Земли. Луна молодая, когда она более или менее находится между Землей и Солнцем на этой лунной орбите. Итак, во время каждого новолуния луна приближается на нашем небе к солнцу. Для всей Земли это при дневном свете, поэтому он невидим человеческому глазу.

Но это прекрасное время для наблюдения за звездами, потому что без луны на небе ночь темнее, и в это время можно увидеть больше звезд.

Что такое Черная Луна

Более известно понятие Голубая Луна – это когда мы имеем две полных луны в одном календарном месяце. В этом случае вторая и будет Голубой. А в последние годы появилось еще одно название, характеризующее наличие двух молодых лун в один календарный месяц. Тогда вторая получает название Black Moon (Черная Луна).

Еще одно определение Черной Луны

Подобно тому, как существует два определения Голубой Луны (2-й полнолуние в календарном месяце или 3-й полнолуние в сезоне с четырьмя полнолуниями), технически существует также два определения для Черной Луны. Черная Луна этого месяца – вторая за календарный месяц. Но есть также сезонная Черная Луна, которая является третьим новолунием в сезоне с четырьмя новолуниями.

Черная Луна, как вторая из двух в календарном месяце, является самым распространенным видом. Она встречается примерно раз в 29 месяцев. Сезонная Черная Луна несколько более редкая – она может быть раз в 33 месяца.

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