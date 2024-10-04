Найдены обломки 'Корабля-призрака Тихого океана', который намеренно затопили 78 лет назад. Фото

Исследователи обнаружили потерянные обломки "Корабля-призрака Тихого океана". Эсминец ВМС США времен Второй мировой войны обнаружили через 78 лет после того, как его намеренно затопили.

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Военный корабль, официально известный как USS Stewart (DD-224), был найден и сфотографирован подводными исследователями у побережья северной Калифорнии. Судно лежало на глубине 1066 метров, пишет The Sun.

USS Stewart получил название "Корабль-призрак Тихого океана" из-за своей необычной истории. Ведь судно служило как под американским, так и под японским флагами.

Корабль был поврежден во время боя в феврале 1942 года. Экипаж пытался починить поврежденное судно, тонущее у острова Ява, однако был вынужден покинуть USS Stewart, поскольку вражеские силы готовились захватить остров.

Позже во время войны американские пилоты сообщили, что видели что-то похожее на старый американский эсминец, действовавший глубоко в тылу врага. Оказалось, что корабль USS Stewart подняли с воды, починили и отправили для использования военно-морским флотом Японии.

В конце войны корабль был замечен в Куре, Япония. Но его удалось вернуть в состав ВМС США и отбуксировать в Сан-Франциско.

В одной из последних миссий для своей страны USS Stewart использовался как корабль-мишень, получавший удары от воздушных ракет, пулеметов и морских пушек в течение более двух часов, прежде чем наконец затонуть в море.

"USS Stewart представляет уникальную возможность изучить хорошо сохранившийся пример конструкции миноносца начала двадцатого века. Его история, от службы в ВМС США до захвата японцами и возвращения додма, делает его мощным символом сложности войны на Тихом океане", – сказал доктор Джеймс Дельгадо, старший вице-президент компании SEARCH, участвовавшей в поисках судна.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Северном море нашли британский военный корабль времен Первой мировой войны, который неожиданно затонул 110 лет назад.

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