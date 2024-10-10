Найденное в Канаде бревно может содержать секреты борьбы с изменением климата – ученые

3775-летняя колода, найденная в Канаде, может содержать секреты борьбы с изменением климата. Ученые отмечают, что древесина почти не потеряла содержание углерода после того, как ее закопали.

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Команда ученых хотела провести эксперимент и показать, что древесина не разлагается, подтвердив, что захоронение биомассы может быть дешевым способом хранения углерода, нагревающего климат. Но во время раскопок они нашли старое бревно, которое и подтвердило их убеждения, пишет Science News.

В 2013 году климатолог из Университета Мэриленда Нин Цзен и его коллеги копали траншею в канадской провинции Квебек, которую планировали заполнить 35 метрическими тоннами древесины, засыпать глинистым грунтом и оставить на девять лет.

Команда надеялась показать, что древесина не разлагается и хранит углерод. Но во время выкапывания ямы они нашли прекрасно сохранившуюся 3775-летнюю колоду, которая полностью подтвердила убеждения исследователей.

"Я помню, как стоял и смотрел на это. Действительно ли нам нужно продолжать эксперимент? Доказательства уже здесь, и лучше, чем мы могли бы сделать", – сказал Цзен.

Это бревно когда-то являлось частью восточного красного кедра, который извлекал углекислый газ из воздуха и превращал его в древесину около 3775 лет назад. По подсчетам экспертов, бревно, которое тысячелетиями было похоронено только под двухметровым глинистым грунтом, содержало по меньшей мере 95 процентов углерода.

"Ученые и предприниматели давно рассматривают погребение древесины как климатическое решение. Новая работа показывает, что ето возможно. Надежные и недорогие климатические решения, подобные этим, имеют огромные перспективы для борьбы с изменением климата", – подчеркнул эколог из Калифорнийского университета в Беркли Даниэль Санчес.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, ограничение выбросов парниковых газов недостаточно для достижения глобальных климатических целей. Кроме того, около 10 гигатонн атмосферного углерода необходимо улавливать и хранить ежегодно до 2060 года.

Исследователи говорят, что растения сохраняют около 220 гигатонн углекислого газа ежегодно для своего роста, но большая часть его высвобождается обратно в атмосферу из-за разложения. Предотвращение только части этого разложения путем захоронения древесины может помочь достичь этой цели, отмечают специалисты.

Старинный сруб дает исследователям подсказку в каких условиях следует расщеплять углерод. Цзен предполагает, что в основном водонепроницаемый глинистый грунт, покрывающий этот канадский регион, помог предотвратить попадание кислорода в бревно даже на относительно небольших глубинах.

"Такой вид почвы относительно широко распространен. Надо просто выкопать яму на несколько метров, закопать древесину и она сохранится", – говорит Нин Цзен.

По оценкам исследователей, погребение древесины может стоить всего 30-100 долларов США за тонну CO 2 . Эти расчеты делают деревянные хранилища более практичными, чем разработка технологии прямого захвата воздуха, которая стоит от 100 до 300 долларов США за тонну CO2.

По оценкам исследователей, если условия, в которых сохранялось канадское бревно, могут быть воспроизведены, погребенная биомасса из выброшенной древесины и устойчивый сбор урожая могли бы поглощать до 10 гигатонн углерода ежегодно.

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