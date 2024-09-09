Найдена старейшая в Японии таблица умножения: артефакту 1300 лет. Фото

В руинах дворца Фудзивара в японской префектуре Нара археологи обнаружили деревянную дощечку. На ней эксперты обнаружили древнейшую в Японии таблицу умножения, возраст которой примерно 1300 лет.

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Ученые считают, что табличка размером 16,2 см на 1,2 см была частью более полной таблицы умножения, датированной концом VII или началом VIII века. Уже тогда такие вычисления широко использовались в правительственных учреждениях и других местах, пишет Arkeonews.

Все надписи на деревянной табличке были сделаны с помощью кандзи – китайских иероглифов, также используемых в современной японской письменности. Эксперты изучили находку под инфракрасным светом и нашли следующие действия: 9 x 9 = 81, 4 x 9 = 36, 6 x 8 = 48

По словам исследователей, таблица начинается с умножения на девять с пятью уравнениями, записанными горизонтально в одну строчку.

"Если бы таблица умножения была целой, тогда сама табличка была бы длиной 33 см со всеми записанными уравнениями. Сначала я думал, что японские таблицы умножения имеют только 2-3 уравнения на строку, поэтому я был искренне удивлен, найдя такое количество, подобное тем, что есть в Китае и Корее", – рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского института культурных ценностей в Наре Куния Кувата.

Ранее в Японии находили таблицы, состоявшие из 2-3 строк. Так что найденный пятистрочный стиль соответствует стилям династий Цинь и Хань в Китае, примерно с III века до н. э. III век н.э.

Правда, исследователи не исключают, что табличка могла быть создана с середины III по VII век, потому что подобные подсчеты часто использовались для проектирования знаковых курганов того периода.

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