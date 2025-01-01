Наибольшее вымирание вида в истории. Ученые обвинили океанское 'пятно' в гибели миллионов 'летучих пингвинов'

Эксперты нашли причину величайшего вымирания пингвинообразных птиц в современной истории. Это морская тепловая волна, известная как "пятно" – большая масса необычно теплой воды у побережья Северной Америки в Тихом океане.

Видео дня

По словам ученых, именно это "пятно" могло быть причиной гибели половины популяции обычной морской птицы, внешне напоминающей летучего пингвина. Жаркая волна между 2014 и 2016 годами была сильнейшей морской жарой в истории, подняв температуру океана на около 14 градусов по Цельсию, пишет MailOnline.

Это дестабилизировало погоду и прибрежные морские экосистемы от Калифорнии до Аляски, уменьшив запасы пищи для морских птиц и повлекши их массовую гибель.

Их исчезновение оказывает особое влияние на общины коренных жителей Аляски, поскольку "летучие пингвины" традиционно были важным источником мяса и яиц. По словам экспертов, сокращение численности популяции грозит традиционным методам уборки урожая и культурным связям.

До волны жары на Аляске проживало примерно 8 миллионов морских птиц, что составляет примерно четверть мировой популяции этих животных. Но теперь учёные подсчитали, что их количество сократилось примерно до 4 миллионов на основе анализа данных опросов, собранных после волны жары. К тому же они не демонстрируют никаких признаков восстановления. В 2020 году исследователи, изучавшие причины гибели птиц, пришли к выводу, что вероятнее всего это был голод из-за влияния морской жары. К тому времени они оценили число погибших от 62 000 до 1 миллиона.

Новое исследование показало полный масштаб этого вымирания, подчеркивая катастрофическое влияние океанического потепления на популяцию животных.

Прошло семь лет с тех пор, как "пятно" уничтожило популяцию птиц на Аляске. И, по словам ученых, тот факт, что они до сих пор не показали признаков обновления, вызывает беспокойство.

Хотя трудно определить причины, почему эта популяция не смогла восстановиться, вполне вероятно, что волна морской жары изменила ресурсы и динамику, от которых зависят обычные стены, в конце концов дестабилизировав всю экосистему.

"Это исследование показывает четкое и удивительно длительное влияние морской жары на самые популярные виды морских хищников. Важно, что волна жары повлияла не на термический стресс на птиц, а скорее на изменения в пищевой сети, что привело к тому, что они внезапно и смертельно остались без достаточного количества пищи", – прокомментировала результаты исследования профессор водных и рыболовных наук и биологии Джулия Перриш.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году из-за глобального потепления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!