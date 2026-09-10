Над Киевом заметили яркую "комету": что это оказалось на самом деле. Видео

Вечером 9 сентября жители Киева и прилегающих районов наблюдали в небе необычное космическое явление – пролет чрезвычайно яркого объекта, медленно движущегося в воздухе. Воздушной тревоги в столице в тот момент не объявлялось.

Видео дня

Пользователи в сети сразу окрестили увиденное "кометой". Однако специалисты опровергают эту версию, поскольку движение комет невозможно зафиксировать невооруженным глазом за такой короткий промежуток времени.

В частности, общество популяризаторов астрономии "Путь к Вселенной" утверждает, что в небе сгорел банальный космический мусор, что-то вроде обломка старого спутника. А вот что именно сгорело, без точных данных о времени и направлении, где наблюдалось явление, определить невозможно.

О чем речь

Комета – это космическое тело, состоящее из яркого скопления-ядра, окруженного светлой туманной оболочкой (комой) из газа и пыли, а также одного или нескольких "хвостов", образованных этой оболочкой. Астрономам известны кометы, движущиеся по неизменным орбитам и поэтому появляющиеся на небе в точно известное время.

9 сентября в космосе, видимом с северного полушария Земли, комет не было.

Судя по видео, неизвестный объект был очень ярким и летел медленно – то есть не так, как обычно пролетают кометы.

Что говорят ученые

Недавно исследователи впервые зафиксировали редкую стадию превращения ледяного космического тела в комету. Объект 450P/LONEOS, который миллиарды лет находился в холодных окрестностях Солнечной системы, под влиянием изменения орбиты начал активнее нагреваться, выделять газ и пыль и формировать кому и "хвост".

Речь идет о кентаврах – это особый класс малых тел Солнечной системы, которые дрейфуют между орбитами Юпитера и Нептуна. Они занимают промежуточное место между астероидами внутренних регионов Солнечной системы и холодными объектами пояса Койпера.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле этого года комета Галлея вновь приближалась к Солнцу, подойдя на максимальное сближение с Солнцем 28 числа. После чего следующее прохождение ее перигелия ожидается только 27 марта 2134 года. А во внутреннюю часть Солнечной системы комета Галлея вернется только в 2061 году.

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