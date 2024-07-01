На Святой горе Афон обнаружили три неизвестных ранее экземпляра Острожской Библии. Фото

Во время научной экспедиции на Святую гору Афон украинский доктор теологии Сергей Шумило обнаружил три неизвестных ранее экземпляра Острожской Библии. Старопечатные книги Священного Писания датированы 1581 годом.

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Об этом ученый рассказал на своей Facebook-странице. По словам кандидата исторических наук, маргинальные записи на страницах найденных экземпляров свидетельствуют об их принадлежности украинским афонским монахам.

Ранее было известно о 350 сохранившихся экземплярах Острожской Библии. Исследования, проведенные в закрытых монастырских книгохранилищах, находящихся на Святой горе Афон, помогли найти еще три старопечатных издания на церковнославянском языке.

Кроме того, в течение научной экспедиции было обнаружено более 50 экземпляров старинных церковных произведений.

"Большое количество украинских старопечатных изданий XVI-XVIII веков, хранящихся на Афоне, свидетельствует о тесных контактах афонских монастырей с духовенством и монашеством Киевской митрополии, а также с украинским казачеством и казацкой старшиной", – написал ученый.

Сергей Шумило отметил, что эта находка указывает на непосредственное духовно-культурное влияние Киевской церкви на все православие мира. Это предмет национальной гордости.

Ранее OBOZ.UA писал о записке из прошлого, которую обнаружили в украинской церкви во время ремонта.

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