Года Божьего 1937: в украинской церкви во время ремонта обнаружили записку из прошлого. Фото

В Тернопольской области нашли капсулу времени. Во время ремонта церкви Воскресения Христова в селе Бышки Козовского поселкового общества нашли записку, датированную 1937 годом.

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Листы бумаги были аккуратно свернуты в стеклянной бутылке. Послание из прошлого заложили во время освящения первого камня под строительство храма, сообщил в Facebook священник храма отец Михаил Квасница.

По словам тернопольского священника, капсула имела трещины, из-за которых в бутылку попала вода. Но, к счастью, она не повредила листы бумаги. "Бумага – практически мокрая, но сохранившийся в ней документ удалось развернуть без больших повреждений, текст хорошо сохранился", – подчеркнул отец Михаил Квасница на странице Козовского форума в Facebook.

В найденной записке сообщается, что первый камень для будущего храма был заложен 9 мая 1937 года. Знаковое для тернопольской общины мероприятие проводили Степан Городецкий из села Урмань, Петр Пастух из села Куропатники и Илья Залуцкий, который был священником в селе Бышки с 1917 по 1921 год.

По информации капсулы времени, тогдашним священником в Бышках был Николай Косович. Он был подлинным духовником и патриотом родного края. Через несколько лет после того, как отец Николай с односельчанами закопал эту капсулу времени для потомков, в декабре 1940 он был арестован НКВД, а впоследствии расстрелян большевиками, говорится в Википедии.

В капсуле, найденной в Тернопольской области, рассказывается о том, что возведением храма руководил известный архитектор Евгений Нагорный, строителем был родной брат отца Николая Косовича – Емельян Косович, а солтысом села – Гринько Бескоровайный. Церковный комитет возглавлял тогда Иван Федечко. Далее в послании из прошлого есть список всех членов комитета по строительству.

"Конечно, это были уважаемые люди, о которых должно помнить село. Благодаря этой находке кто-то найдет там, пожалуй, и своих родственников", – подытожили важную находку в публикации Козовского форума.

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