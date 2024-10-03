Как Солнце ломает Землю геомагнитными бурями и чем это чревато для людей: объяснение

Солнечное пятно AR3842 вспыхнуло во вторник вечером, 2 октября, и вызвало второй по мощности взрыв за последние пять лет на поверхности раскаленной звезды. Вспышка вызвала нарушение радиосигналов над Гавайями.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предусматривает, что выброс корональной массы (CME) дойдет до Земли 5 октября утром или в середине дня и повлечет за собой сильную геомагнитную бурю. Кроме вероятного нарушения в работе радиосигналов и связи, метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия, пишет DailyMail.

Солнечные вспышки и их интенсивность

По данным NASA, во вторник произошла вспышка класса X7.1. X – это самый большой класс солнечных вспышек, которые могут повлечь за собой отключение радиосвязи по всему земному шару и серьезные повреждения спутников, космических кораблей и электросетей, предупреждают эксперты.

Эксперты отмечают, что 2 октября была вторая по величине вспышка на Солнце за последние пять лет. Она вызвала взрыв радиации через магнитосферу Земли, ионизируя верхние слои атмосферы и вызвав временное отключение радиосвязи в широкой зоне над Тихим океаном, в том числе над Гавайями.

Эта солнечная вспышка также посылала CME, мчащуюся к Земле со скоростью примерно 1300 километров в секунду. Поэтому NASA предупреждает, что этот взрыв солнечной радиации ударит по нашей планете между субботой и воскресеньем и повлечет за собой геомагнитные бури.

Вредное воздействие

Как и солнечные вспышки, эти бури могут вызвать отключение радиосвязи, нарушить спутниковую связь и повредить электросети.

Несмотря на то, что вредные излучения поглощаются нашей атмосферой, метеочувствительные люди испытывают ухудшение самочувствия во время мощных геомагнитных бурь.

Ученые классифицируют геомагнитные бури по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, специалисты советуют есть здоровую пищу, заниматься спортом и избегать стрессов. А также не забыть выйти вечером на улицу, чтобы посмотреть на северное сияние, часто возникающее после мощных солнечных вспышек.

По данным spaceweather.com, в этом году Солнце уже выстрелило 41 солнечную вспышку класса X. И это больше, чем за последние девять лет вместе взятых. Ведь в среднем в год солнечные вспышки класса X происходят всего около 10 раз.

Эксперты предупреждают, что солнечный максимум может длиться, по крайней мере, еще год. Поэтому в 2025 году мы увидим еще более интенсивные солнечные вспышки, CME и геомагнитные бури, которые поразят нашу планету.

Ранее OBOZ.UA давал советы, как улучшить самочувствие во время магнитной бури.

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