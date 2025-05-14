На Солнце после длительного перерыва произошла мощная вспышка: зрелищные кадры

Во вторник, 13 мая, на Солнце после перерыва продолжительностью в полтора месяца снова произошла вспышка высшей категории. Ее источником стала группа пятен AR4086.

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Об этом сообщает SpaceWeatherLive. Вспышка произошла на западном лимбе (видимый край диска Солнца в проекции на небесную сферу). Отмечается, что это первое событие X-класса с марта этого года, и оно стало очень неожиданным, поскольку вероятность активности X-класса в этот день составляла лишь 1%.

Мощность вспышки достигла отметки X1.21 в 18:38 по Киеву, сообщили в канале "Всесвіт у кишені". Там скомпоновали ролик из снимков Обсерватории солнечной динамики (SDO), чтобы показать, как это выглядело в разных диапазонах.

"Поскольку вспышка произошла на западном лимбе, то почти наверняка является недооцененной, а сопровождавший ее выброс вряд ли заметно заденет Землю", – сказано в сообщении.

"Расположение солнечной вспышки не очень оптимальное для тех, кто любит полярные сияния. Любой выброс корональной массы в результате этой вспышки, скорее всего, не будет направлен на Землю", – отметили в SpaceWeatherLive.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как погибнет Солнце и что тогда произойдет с Землей. По словам ученых, будущее нашей звезды – это превращение в "звездный остаток", то есть Солнце станет белым карликом.

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