На шедевре Микеланджело 'Страшный суд' через 500 лет заметили Марию Магдалину: ученые ошеломлены

Благодаря глубокому изображению искупления и проклятия, фреска итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти "Страшный суд" является одной из самых невероятных картин в мире. Однако ученые ошеломлены, ведь 500 лет спустя после создания шедевра, на полотне заметили Марию Магдалину.

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По словам итальянского искусствоведа и писательницы Сары Пенко, одна из самых преданных последовательниц Христа изящно смотрится на картине со светлыми волосами. Мария Магдалина на фреске целует крест Иисуса, пишет DailyMail.

Известно, что "Страшный суд", размером 130 на 150 метров, был нарисован на всю стену алтаря Сикстинской капеллы в Ватикане итальянским художником Микеланджело между 1536 и 1541 годами. Шедевр показывает немало фигур, которые поднимаются на небо или спускаются.

Искусствовед и писательница Сара Пенко в своей новой книге "Мария Магдалина на суде Микеланджело" делает неожиданное открытие. "Я твердо убеждена, что это Мария Магдалина. Близость с Христом, желтое платье и светлые волосы, а также весь контекст, в котором Микеланджело помещает эту фигуру, чтобы подчеркнуть ее важность", – сказала итальянская исследовательница.

Пенко утверждает, что мускулистый, почти голый мужчина, держащий крест на холсте Микеланджело, и есть Христос. Это не Симон Киринейский, которого римляне заставили нести крест Иисуса по пути к его распятию, как считалось ранее.

Это свидетельствует о том, что в "Страшном суде" есть два образа Иисуса – один дело с Марией Магдалиной, а другой – в центре в сиянии света и в окружении многих выдающихся святых и его матери Девы Марии.

По словам исследовательницы, хотя лица двух вариантов Иисуса выглядят по-разному, однако правая рука обоих в подобном положении и у них одинаковые светлые пряди волос. Они также гладко выбриты, что отклоняется от традиционных изображений Иисуса с бородой, которые, как считают ученые, были вдохновлены древнегреческой статуей Аполлона.

Хотя это может показаться странным, что на картине изображены два Иисуса, однако они различаются как "Христос-Судья" и "Христос-Спаситель", утверждает Сара Пенко.

Профессор Ивонн Дона Шлобиттен из Григорианского университета в Риме соглашается с новой интерпретацией итальянской писательницы.

"С большой интуицией Сара Пенко открыла то, что определяет сущность искусства. Мы можем ясно видеть, как иконография и теология связаны в рассуждениях Пенко, чтобы сформировать видение. Целующая крест женщина играет важную роль, даже если она выглядит скрытой по краям изображения", – сказала ученая.

Считается, что "Страшный суд" содержит около 300 фигур, поэтому даже 500 лет спустя после того, как шедевр был закончен, продолжаются дискуссии между исследователями относительно их идентичности.

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