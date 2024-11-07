На фреске Микеланджело 'Всемирный потоп' ученые заметили рак груди у женщины. Фото

Исследователи из Университета Париж-Сакле заметили признаки рака молочной железы у женщины, изображенной на работе гения эпохи Высокого Возрождения и раннего барокко Микеланджело Буонарроти. Неожиданное открытие совершили на фреске "Всемирный потоп".

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На одном из шедевров Сикстинской капеллы заметно, что у женщины деформированный сосок и неестественно выпуклая грудь. Исследователи считают, что изображение рака груди на знаковом труде Микеланджело могло быть сообщением о неизбежности смерти, пишет DailyMail.

Микеланджело начал рисовать фрески в Сикстинской капелле в 1508 г. после приказа папы Юлия II. По словам религиоведов, ключевой темой в этих росписях является история Бытия в Ветхом Завете, где "Великий потоп" изображает группу людей, которые убегают от прибывающей воды.

С левой стороны фрески нарисована молодая обнаженная женщина, прикрытая только платком и плащом. Изучая этот шедевр итальянского художника, исследователи заметили, что ее левая грудь имеет несколько признаков рака груди.

"Изображение Микеланджело в "Потопе" свидетельствует о характеристиках рака груди. Доказательства патологии полностью подтверждены символизмом и теологическим значением, лежащими в основе этого изображения жизни и смерти", – отметили исследователи из Университета Париж-Саклеу.

Ученые увидели на фреске ярко выраженные признаки серьезного заболевания. "Контраст с правой грудью очевиден. Хотя ее правая рука немного приподнята, сосок значительно втянут и деформирован. Ареолярная кожа втянута, медиальная часть ареолы кажется эрозированной, кожа от соска глубоко втянута, что подобно рубцу. Явной язвы не изображено. Однако в верхнем медиальном квадранте видна небольшая выпуклость, соответствующая "шишке", – расписали подробности обзора ученые под руководством Андреаса Нерлиха.

Команда исследователей отмечает, что Микеланджело начал помогать специалистам в разрезе трупов, когда ему было 17 лет. Поэтому он, скорее всего, видел случаи рака груди.

Что касается того, почему художник решил осветить это заболевание на фреске, у ученых есть несколько теорий. Одна из них предполагает, что убегающие от потопа люди могут символизировать семь смертных грехов. А эта женщина изображает похоть.

"Есть несколько типов людей, которые "олицетворяют" семь смертных грехов: чревоугодие и лень (человек с бочкой), гнев (люди, борющиеся в лодке), жадность (женщина, несущая свое домашнее имущество). Все эти детали указывают на причины их наказание Возможно рак молочной железы может быть личным наказанием за похоть", – предполагают эксперты.

Изображение рака молочной железы может быть связано с концепцией смерти, говорят ученые. "Как выражение неоплатонизма – стремление к красоте и гармонии могло привести к бессмертию, тогда как физическое искажение или болезнь были выражением духовной пучины. персонажи Эту метафору следует учесть, когда женщина поднимает грудь так, чтобы зритель мог четко это увидеть. Персонажи Микеланджело болезненно осознают свою судьбу", – подытожила команда исследователей.

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