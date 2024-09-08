На поверхности Марса заметили смайлик, который может скрывать тайну о жизни на Красной планете. Фото

На поверхности Марса ученые увидели странные отложения в форме "смайлика". Ученые предполагают, что это может скрывать тайну о прежней жизни на Красной планете

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Новое исследование показывает, что отложение соли на Марсе в виде "улыбающегося лица" может свидетельствовать о том, что когда-то в здешних водоемах жили микробы. Это, вероятно, следы последней жизни на этой планете, пишет TheSun.

По словам ученых, когда-то на Марсе были большие озера и реки. Но около трех миллиардов лет назад во время глобального замерзания они испарились. Однако некоторые очень соленые водоемы остались из-за более низкой температуры замерзания.

Новое исследование убеждает, что в то время как эти бассейны в конце концов улетучились, они оставили отложения соли, которые могли быть убежищем для выносливых микробов. Они также могли бы открыть важную информацию о прошедшем климате и эволюции Марса.

"Холодная эра началась, когда Марс потерял свое магнитное поле и больше не мог удерживать собственную атмосферу, что привело к испарению воды, ее замерзанию или попаданию в ловушку на поверхности. Когда вода со временем исчезла, она оставила минеральные отпечатки на поверхности", – рассказал руководитель исследования планетолог из Бернского университета в Швейцарии Валентин Бикель.

Бикель и его коллеги объяснили, что люди на Земле используют подобный метод, оставляя бассейны с морской водой высыхать на солнце, чтобы производить соль для еды.

"Очень соленая вода могла бы стать убежищем для жизни, маяком для населённых мест на Марсе. Высокая концентрация соли позволяет воде оставаться жидкой при температурах до минус 40 градусов по Цельсию", – добавили исследователи.

Соль, которую ученые называют хлоридом, приобретает фиолетовый оттенок на инфракрасном изображении. Марсианский спутник Европейского космического агентства под названием ExoMars Trace Gas Orbiter сделал инфракрасные изображения ранее неизвестных залежей соли.

"Хлоридоносная местность не выделяется на обычных черно-белых изображениях, но проявляется как выразительный фиолетовый оттенок на цветных инфракрасных изображениях. У нас есть данные, которые никогда не видели раньше. Они помогают нам лучше понять распределение воды в далеком прошлом Марса", – подытожил Валентин Бикель с коллегами-учеными.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Марсе нашли возможные признаки древней жизни.

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