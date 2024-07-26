На Марсе обнаружили возможные признаки древней жизни. Фото

Марсоход NASA Perseverance Mars обнаружил возможные признаки древней жизни на Красной планете. Шестиколесный геолог нашел на камне наслоения, которые миллиарды лет тому назад могли быть живыми микробами.

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Скала под названием "Водопад Чеява" имеет химический состав и структуру, которые могли быть сформированы древней жизнью на Марсе. Хотя пока ученые не исключают и небиологические процессы, пишет Space.com.

По информации NASA, марсоход Perseverance наткнулся на интересную скалу в форме наконечника стрелы, содержащую химические признаки и структуры, которые могли быть сформированы микробной жизнью миллиарды лет назад, когда Марс был гораздо более влажным, чем сейчас.

Внутри скалы, которую ученые назвали "Водопадом Чеява", инструменты робота обнаружили органические соединения, являющиеся предшественниками химии жизни. По всей длине скалу пронизывают жилки сульфата кальция. Эти минеральные отложения указывают на то, что сквозь скалу когда-то проходила вода.

Марсоход также обнаружил десятки пятен, каждое из которых окружено черным кольцом, имитирующим вид пятен леопарда. Эти кольца содержат железо и фосфат, которые можно увидеть на Земле в результате химических реакций, управляемых микробами.

"Эти пятна являются большим сюрпризом. На Земле такие особенности в горных породах часто связаны с окаменевшими летописями живущих в глубине микробов", – сказал в заявлении астробиолог и член научной группы Perseverance из Технологического университета Квинсленда в Австралии Дэвид Фланнери.

Хотя и органическое вещество, и "пятна леопарда" представляют большой интерес, это не единственные аспекты скалы "Водопада Чеява, которые смутили научную группу. Ученые были удивлены, обнаружив, что эти жилы на скале также заполнены миллиметровыми кристаллами оливина, образующегося из магмы минерала. Оливин может быть связан с породами, которые образовались дальше вверх по краю речной долины и которые, возможно, образовались кристаллизацией магмы.

"Мы никогда раньше не видели эти вещи вместе на Марсе", – добавил ученый из команды Perseverance Морган Кейбл.

По словам ученых, марсоход осмотрел найденную скалу с помощью лазеров и рентгеновских лучей. А также сфотографировал ее днем и ночью со всех возможных ракурсов.

Чтобы полностью понять, что на самом деле происходило в древней речной долине миллиарды лет назад, ученые стремятся доставить образец "Водопада Чеява" на Землю, где его можно будет тщательно исследовать с помощью мощных инструментов, которых нет в ограниченном наборе Perseverance.

Однако комплексная попытка возвращения образцов с Марса за последние месяцы столкнулась с многочисленными препятствиями после того, как ее расходы выросли до 11 миллиардов долларов. Так что NASA в поисках альтернативных более дешевых вариантов решения проблемы с доставкой собранных образцов на Землю.

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