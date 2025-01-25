На Марсе была вода, а не просто лед! NASA нашло невероятные доказательства

Марсоход NASA Curiosity Rover, исследующий Красную планету с 2012 года, нашел доказательства древних прудов и озер. Робот-исследователь обнаружил на Марсе небольшие волны, похожие на наблюдающиеся в песчаных озерах на Земле.

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Ученые предполагают, что эти волны, образовавшиеся примерно 3,7 миллиарда лет назад, могли быть созданы двигающимся по поверхности вперед и назад ветром. Главный вывод исследования состоит в том, что вода была открыта, а не покрыта льдом, пишет ScienceAlert.

По данным NASA, основная цель Curiosity – исследовать климат и геологию Марса и оценить, могла ли быть жизнь на этой планете в прошлом.

Поэтому это великое открытие, что исследователи увидели на снимках марсохода древние рельефы волн, вероятно, высохшие водоемы с сохранившимися в скале рябями.

Рябь – это крошечные рельефы от волн, которые часто можно увидеть на пляжах и на дне озер на Земле, когда движущаяся ветром вода течет по мелководью, объясняют ученые. Команда исследователей Марса считает, что найденная Curiosity рябь в кратере Гейл являются самым убедительным доказательством того, что в истории Красной планеты существовали водоемы в жидком состоянии. Анализ камней и ряби показывает, что они образовались 3,7 миллиарда лет назад, говорят эксперты.

Благодаря последним находкам теперь ученые считают, что атмосфера и климат Марса были гораздо теплее и плотнее, чем сегодня, чтобы поддерживать жидкую воду на открытом воздухе.

Команда ученых смогла создать компьютерные модели из ряби, чтобы определить размер озера. Известно, что высота ряби 6 мм, а расстояние – от 4 до 5 см. По выводам экспертов, озеро было мелким, глубиной менее 2 метров.

Один из наборов рябей, известных как обнажение Проу, был найден в районе, когда-то разносившимся ветром дюнами. Другой набор был увиден неподалеку в богатой сульфатами скалы Amapari Marker Band, говорят ученые.

По словам исследователей, эти два региона происходят из разных времен, что свидетельствует о том, что теплая плотная атмосфера возникала несколько раз или по крайней мере в течение длительного промежутка времени.

Это открытие дало новое представление о прошлом Марса, возможно, с водоемами, рассеянными по ландшафту, говорят специалисты. Однако нужны дальнейшие исследования, чтобы увидеть, насколько распространены рябь на Красной планете.

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