На глубине 6 тыс. метров: в Тихом океане нашли неизвестный ранее вид

Океанское дно все еще остается одной из наименее изученных зон на нашей планете, и здесь ученые делают едва ли не самые удивительные свои открытия. Так недавно на глубине около 6 км в северо-западной части Тихого океан они открыли новый вид гигантской улитки.

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Как пишет издание Independent, место, где исследователям удалось сделать открытие, является самым глубоководным из известных зон обитания для всех моллюсков. Новый вид был найден на твердой вулканической породе примерно в 500 км к юго-востоку от Токио. Только что открытый моллюск достигает длины около 4 см, что является удивительно большим для улитки, обитающей на такой глубине. Раковину животного украшает около 80 четко выраженных белых радиальных полос.

Исследователи назвали этот вид Bathylepeta wadatsumi в честь бога моря в японской мифологии и персонажа манги One Piece "Великий монах" Вадацуми. "Мы сообщаем о гигантской Bathylepeta с длиной раковины до 40,5 мм, обитающей на глубине 5922 м в северо-западной части Тихого океана, и называем ее Bathylepeta wadatsumi", – объявили ученые в статье, которая подробно описывает открытие. Работа была опубликована в журнале Zoosystem. Вместе с тем, авторы исследования поблагодарили художника Эйтиро Ода, который подарил миру мангу и сериал One Piece. Они напомнили ученым о путешествиях, которые побуждают к свободе и жажде открытий.

Только что открытая улитка питается осадочными отложениями над камнями, что указывает на ее возможную роль в переработке органического вещества в глубоководных экосистемах. "Представители этого рода примечательны не только своей очень глубоководной средой обитания, но и большими размерами, учитывая глубину [на которой они обитают]: длина раковины B. laevis достигает 30 мм", — говорится в исследовании. "Размеры тела Bathylepeta впечатляют для такой глубины, и этот род может играть важную роль в утилизации осадочного углерода, отложенного на твердом абиссальном субстрате", — объяснили ученые.

Это открытие также подчеркивает полезность подводных аппаратов для доступа к глубоководным местам обитания, что позволяет непосредственно наблюдать и собирать ранее изученные организмы. Для открытия исследователи использовали пилотируемый подводный аппарат DSV Shinkai 6500. Это первый случай, когда представителя этого рода удалось наблюдать и сфотографировать в естественной среде, а не после того, как его вытащили из воды в сетях.

"Даже в эпоху современных дистанционно управляемых аппаратов человеческий глаз часто не может уловить тонкости морского дна", — сказал Чонг Чен, ведущий автор исследования. И добавил, что пилотируемые подводные аппараты, такие как Shinkai 6500, позволяют исследовать подводный мир целенаправленно и с вниманием к деталям, "обнаруживая такие формы жизни, как Bathylepeta wadatsumi, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными".

Ученые надеются, что будущие исследования с использованием подводных аппаратов позволят раскрыть истинное разнообразие и распространение таких улиток, а также других животных, обитающих в глубоководных экосистемах. "Наше открытие подчеркивает необходимость более комплексных исследований скалистых глубоководных мест обитания с использованием подводных аппаратов для выявления настоящего разнообразия и распространения Bathylepeta и других животных, зависящих от таких мест обитания", — написали авторы работы.

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