Можно ли превратить другие металлы в золото? Ученые объяснили мечту алхимиков

На протяжении веков алхимики по всей Европе мечтали осуществить величайшее преобразование – хризопею: превращение обычных металлов, в частности свинца, в золото. Для многих это было не только стремлением к богатству, но и метафизическим актом очищения.

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Но действительно ли эта мечта была настолько далека от реальности, как мы считаем сегодня? О новых открытиях рассказало издание LiveScience.

Алхимические идеи

Корни хризопеи уходят еще в античную философию. Греческий мыслитель Зосима Панополисский видел в трансмутации металлов отражение очищения души. Средневековая Европа же сделала акцент на практическом аспекте – превратить дешевый металл в золото означало разбогатеть.

Алхимики считали, что все металлы состоят из трех первичных субстанций – ртути, серы и соли – и различаются лишь пропорцией и "загрязнением". В своих поисках философского камня они пытались найти катализатор, который запустит "созревание" металла до его чистейшей формы – золота.

Как объясняет археолог и культуролог Умберто Веронези (Университет NOVA Лиссабона), у натурфилософов была идея, что все металлы проходят путь созревания, и золото – самая высокая стадия. Проблема заключалась лишь в том, что для этого естественного процесса нужны миллионы лет.

Что говорит современная наука

С развитием химии и физики в XVII–XVIII веках алхимию постепенно вытеснили научные дисциплины. Однако сама идея превращения одного элемента в другой не исчезла – ее переняла ядерная физика.

Сегодня мы знаем, что элемент определяется количеством протонов в ядре. Атом золота имеет 79 протонов, свинца – 82. И хотя ядро удерживается вместе сильным ядерным взаимодействием, которое сопротивляется изменению, теоретически при достаточной энергии возможно удалить или добавить протоны – изменить элемент.

Физик Александр Калвейт из CERN объясняет: "Если удалить три протона из свинца – образуется золото. Однако это чрезвычайно сложный процесс, требующий колоссальной энергии".

Успешные трансмутации

Первый задокументированный эксперимент по превращению металлов в золото состоялся в 1941 году в Гарвардском университете. Используя ускоритель частиц, ученые превратили ядра лития и дейтерия в ртуть, а затем – в радиоактивные изотопы золота. Они были нестабильными и быстро распадались.

В 1980-х годах легендарный химик Гленн Сиборг осуществил подобное в лаборатории в Беркли, превратив атомы висмута в золото путем бомбардировки ионами углерода и неона. Проблема – процесс слишком дорогой и малопродуктивный.

Сегодня в Большом адронном коллайдере в CERN команда Калвейта изучает столкновения ионов свинца на почти световых скоростях. Во время столкновений образуется кварково-глюонная плазма – состояние материи, существовавшее сразу после Большого взрыва. В некоторых случаях в результате выбивания протонов из ядер свинца образуются атомы золота. Однако за три года таких экспериментов было получено лишь 29 триллионных долей грамма золота.

Возможно ли превратить другие металлы в золото? Да, современная наука это уже доказала. Но имеет ли это смысл?

Категорически – нет. Строительство и эксплуатация ускорителей частиц стоят миллиарды долларов, тогда как объем синтезируемого золота – мизерный. По подсчетам, золото, полученное во время экспериментов Сиборга, стоило в триллион раз больше, чем его рыночная цена.

К тому же сам процесс невероятно сложный и неэффективный: ученым приходится обрабатывать миллиарды точек данных, чтобы обнаружить несколько атомов превращенного элемента.

Превращение металлов в золото возможно лишь в сверхсложных условиях современной физики. Впрочем, этот процесс – еще одно подтверждение того, что наука иногда сбывает даже самые фантастические мечты... если не ставить вопрос прибыльности.

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