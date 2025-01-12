Мозг мужчин выглядит по-другому: ученые объяснили, почему женщины более эмоциональны и хуже ориентируются в пространстве

Новое исследование подтверждает давние догадки человечества о том, что мозг женщин и мужчин отличается от рождения. Ученые смогли объяснить, почему женщины более эмоциональны и хуже ориентируются в пространстве.

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В одном из самых больших исследований анатомии мозга эксперты провели сканирование головы более 500 младенцев. Интересно, что у новорожденных женского пола было больше серого вещества в мозге, а у мужского – больше белого, пишет DailyMail.

По словам ученых, серое вещество в большинстве своем содержится во внешнем слое мозга, или коре, и играет важную роль в умственных функциях, таких как память, эмоции и обработка информации.

А вот белое вещество, более бледная ткань, расположенная поближе к центру, ускоряет передачу сигналов между клетками и играет решающую роль в помощи организму обрабатывать информацию, говорят специалисты.

Так что женщины могут лучше запоминать и обрабатывать воспоминания, имея при этом большее эмоциональное осознание. А мужчины лучше ориентироваться и понимать наше физическое окружение.

Чтобы узнать больше, команда ученых изучила данные проекта Developing Human Connectome, являющегося результатом сотрудничества между проводниками колледжами Лондона и Оксфордским университетом.

"Некоторые половые различия, которые мы обнаружили у новорожденных, переходят и на взрослую жизнь", – сказала ведущий автор исследования из Кембриджского университета Юмна Хан.

Интересным фактом анализа стало и то, что в среднем мужской мозг имел тенденцию быть больше по объему, чем женский, говорят специалисты.

"Эти отличия не означают, что мозг мужчин и женщин чем лучше друг от друга лучше или хуже. Это исследование может быть полезным для понимания других типов нейроразнообразия, например, мозга у детей, которым позже диагностируют аутизм, поскольку этот диагноз чаще диагностируется у мужчин", – сказал директор Центра исследования аутизма Кембриджского университета и один из авторов исследования, профессор Саймон Барон-Коэн.

Напомним, что исследование 2013 года в Университете Пенсильвании выявило "разительные" различия в нейронных связях мужчин и женщин. А вот исследование 2017 года показало, что у женщин "более активный мозг, чем у мужчин", особенно в префронтальной коре, которая берет участие в сосредоточении и контроле импульсов.

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