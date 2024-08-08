Мощное солнечное извержение на два часа оторвало 'хвост' от магнитосферы Земли

Мощное извержение на Солнце на два часа оторвало "хвост" от магнитосферы Земли. Об этом ученые NASA узнали в процессе многомасштабной миссии.

Видео дня

В апреле 2023 года ученые зафиксировали странное явление. Окутывающий Землю солнечный ветер резко изменился и спровоцировал на дневной стороне магнитосферы планеты фронт, образовавший ветряный "хвост", пишет LiveScience.

Ученые объясняют, что подобно сверхзвуковому реактивному самолету, обдуваемому высокоскоростным ветром, Земля постоянно бомбится потоком заряженных частиц от Солнца, известных как солнечный ветер.

По словам экспертов, потоки солнечного ветра искажаются вокруг магнитного поля Земли, образуя на солнечной стороне магнитосферы фронт, называемый дугой, и растягивает его в форму ветрового хвоста на ночной стороне планеты. Однако резкие изменения солнечного ветра изменяют структуру и динамику магнитосферы.

Сильное извержение во время коронального выброса массы в 2023 году заставило магнитосферу нашей планеты летать без своего привычного "хвоста". CME нарушил нормальную конфигурацию магнитосферы Земли примерно на 2 часа. Исследователи проанализировали наблюдения многомасштабной миссии NASA Magnetospheric Multiscale Mission (MMS), чтобы узнать, что произошло.

24 апреля 2023 года космический корабль MMS наблюдал, что хотя скорость потока солнечного ветра была высокой, скорость волн Альфвена (альфвеновские волны – это тип поперечных волн в плазме) во время сильного CME была еще выше. Однако, как правило, солнечный ветер распространяется быстрее, чем скорость Альфвена.

Эта аномалия привела к временному исчезновению главного толчка на Земле, что позволило плазме и магнитному полю Солнца непосредственно взаимодействовать с магнитосферой. Поэтому земной ветровой хвост был заменен структурами под названием "крылья Альфвена", которые соединяли магнитосферу Земли с недавно изверженной областью раскаленной звезды. Эта связь действовала как магистраль, транспортирующая плазму между магнитосферой и Солнцем.

Исследователи отмечают, что уникальное событие CME породило новое представление о том, как формируются и эволюционируют крылья Альфвена. Подобный процесс может происходить вокруг других магнитно-активных тел в нашей Солнечной системе и вообще во Вселенной. Наблюдения исследователей показывают, что образование полярных сияний на спутнике Юпитера Ганимеди также может быть связано с крыльями Альфвена.

Ранее OBOZ.UA писал, что Солнце выпустило две мощные вспышки менее чем за 2 часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!