Морда медведя, ложка и тысячи черных пауков. Топ-10 странных вещей на Марсе, запутавших ученых

С тех пор, как NASA и другие космические агентства начали исследовать поверхность Красной планеты с помощью роботизированных технологий, изображения странных объектов и образований продолжают разжигать надежды, страхи и любопытство у наблюдателей неба. Некоторые из найденных объектов на Марсе выглядят так, будто они совсем не принадлежат мертвой планете.

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Среди топ-10 удивительных вещей на Марсе – морда медведя, смайлик, жуткое лицо, ангел, каменные конфеты, тысячи черных пауков и плавающая ложка. Происхождение некоторых из этих находок запутали даже учёных, пишет LiveScience.

Жуткое "лицо"

Одним из самых первых марсианских скальных образований, привлекших интерес публики, было жуткое "лицо", замеченное спутником NASA "Викинг-1" в 1976 г. Последующие наблюдения с помощью более поздних космических кораблей аппаратов показали, что лицо было видно только под определенными углами и при определенных условиях освещения. То есть человеческий вид марсианского кургана был лишь трюком света и тени.

Забавная морда "медведя"

На изображении, опубликованном в январе 2023 года Университетом Аризоны (UA), можно рассмотреть лицо огромного марсианского плюшевого мишки с двумя глазами-бусинками, носом-пуговицей и перевернутым ртом, улыбающейся на камеру марсохода NASA. Ученые предполагают, что приятно-пухлое образование ето, вероятно, разбит холм в центре древнего кратера.

Тысячи черных "пауков"

Каждую весну тысячи черных "пауков" выходят из зимней спячки у южного полюса Марса. Однако ученые отмечают, что это не настоящие пауки. Это сезонное явление является следствием сублимации льда из углекислого газа или превращения его в газ с нагревом погоды.

Если говорить проще, то высвобожденный газ прорывается сквозь слои поверхностного льда, унося с собой темную пыль, брызгающую по земле скалистыми узорами размером от 45 метров до 1 километра, как это видно на изображении.

Смайлик на Марсе

Аппарат ESA ExoMars сделал инфракрасное изображение поверхности Марса, на котором можно разглядеть улыбающееся лицо. Смайлик действительно является остатками древнего озера, очерченного отложениями хлоридной соли и усеянного двумя глазами метеоритного кратера, объясняют ученые.

Плавающая ложка

В 2015 году марсоход NASA Curiosity заметил что-то похожее на летящую в воздухе деревянную ложку, а под ней – тень. Ученые говорят, что это только оптическая иллюзия. Ложка – это просто камень, а ручка выступает из большего образования, позволяя округлому кончику ложки парить над землей внизу, отбрасывая четкую тень под собой.

"Ангел" и сердечко

По словам исследователей, Южный полюс Марса обычно покрыт огромной ледяной шапкой, но когда лед тает в тёплую погоду, появляются узоры в древнем осадке красного цвета. На этом изображении, сделанном космическим кораблем ESA Mars Express, можно увидеть узор в форме ангела и сердца рядом. Обе эти структуры являются результатом ударных кратеров от метеоритов, которые скребли пылевой верхний слой почвы Марса, чтобы открыть более темный осадок под ним.

Каменные "конфеты"

В мае 2024 года марсоход NASA Curiosity наехал на небольшой камень на своем пути, нечаянно раздавив его. В этом камне было хранилище редких минералов, в том числе таких, которых раньше не было на Красной планете. Желтые кристаллы, напоминающие конфеты, состоят из чистой элементарной серы.

Призрак Марса

На изображении, сделанном марсоходом NASA Perseverance в 2023 году, над марсианским горизонтом возвышается белая фигура на темном скалистом фоне. На самом деле это марсианский пылевой дьявол – вихрь выше обычного торнадо на Земле и в пять раз выше Эмпайр-Стейт-Билдинг, согласно NASA. Пылевые дьяволы, которые образуются, когда вихри теплого воздуха встречаются со столбами прохладного воздуха, чрезвычайно распространены на Марсе. По подсчетам исследования 2018 года, их количество может достигать 145 миллионов в день.

Обломки НЛО

В 2022 году NASA заметило на Марсе нечто похожее на обломки "инопланетного" корабля. В этом случае "инопланетянами" были землянами. Ведь эти обломки – это кусок парашюта и задней оболочки вертолета, крышки, похожей на тарелку, которая помогла замедлить спуск роботизированного корабля, когда он падал на Красную планету.

Закрученные узоры

Удивительные узоры, вырезанные на поверхности марсианского региона Нили Фоса – это месторождения полезных ископаемых, содержащих большое количество оливина, минерала, обычно встречающегося лишь глубоко под поверхностью Марса. Ученые до сих пор не понимают, как столько богатой оливином породы достигло поверхности планеты.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Марсе нашли удивительный "камень-зебру", который может пролить свет на прошлое Красной планеты.

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