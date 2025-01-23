Юноша в стене. На развалинах античного города Филиппы обнаружили уникальную находку

В Греции во время работ по монтажу противопожарной сети работники наткнулись на неожиданную находку. На руинах античного города Филиппы обнаружили большое общественное сооружение со встроенной статуей юноши.

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Рядом археологи еще раскопали другое здание, которое, по оценкам, является общественной баней с раннехристианскими мотивами. Эти находки свидетельствуют о развитии города Филиппы и после VI века, пишет Enikos.gr.

"Проект пожарной безопасности предложил нам новую информацию о выдающейся истории города и после VI века нашей эры, аннулируя гипотезу о том, что Филиппы были покинуты в этот период", – сказала директор Эфората древностей Кавалы-Тасос Ставрула Дадаки.

"Мы идентифицировали здания, датируемые IX-XI веками нашей эры, показывающие, что город был заселен уже тогда", – добавила она.

Археологи планируют провести дальнейшие раскопки внутри города, сосредоточившись на большом сооружении вблизи античного театра, где также была обнаружена частично раскопанная статуя молодой женщины, встроенная в стены, пишет HeritageDaily.

По историческим данным, Филиппы были известным греческим городом, расположенным вблизи современного города Кринидес в восточной Македонии, Греция. Оно было основано тасийскими колонистами в 360–359 гг. до н.э. Однако уже в 356 г. до н.э. было аннексировано и переименовано в Филиппы королем Македонии Филиппом II.

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