Могла ли существовать жизнь на Марсе? Что обнаружили ученые под поверхностью загадочной планеты

Когда-то ученые были уверены, что вся поверхность Марса покрыта сетью "водопроводных" каналов. Сегодня астрономы стараются не вспоминать эту теорию, но новое исследование показывает, что такая сеть существует, однако не из водопроводных, а из "магмапроводных" каналов. То есть, очень давно на Марсе были реки магмы, бурлившие под его корой.

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Это неожиданное открытие значительно повышает вероятность того, что на Марсе могла быть жизнь – по крайней мере, на этой планете существовали предпосылки для возникновения жизни. Так считают исследователи из Оксфордского университета.

Тысячи миль "магмаканалов"

Ученые опираются на данные, собранные посадочным модулем NASA Insight Lander. Этот модуль зафиксировал сейсмические волны, причем не только те, что вызваны падением метеоритов. Также были зафиксированы толчки марсианских землетрясений.

Изучая сейсмические данные одного из таких землетрясений (с эпицентром толчков на глубине 24 км под поверхностью Марса), ученые предположили, что причиной толчков была расплавленная порода, скапливающаяся глубоко под землей и тянущаяся по проплавленным в породе каналам "на сотни или даже тысячи миль".

Почему это важно

Ранее ученые считали, что под вулканами на Марсе находятся простые, изолированные магматические камеры. Новое открытие свидетельствует о существовании гораздо более сложной, взаимосвязанной системы таких "магмаканалов".

Подобная система проплавленных в породе каналов магмы существует на Земле. То есть, марсианская система также "имела потенциал для создания химически сложной земноподобной коры, способной перерабатывать элементы и поддерживать процессы, необходимые для формирования атмосферы и океана", – уверены ученые.

Более того, такие каналы с магмой способны влиять на климат планеты. Ранее считалось, что это возможно только на планетах с существующим движением тектонических плит (так же, как на Земле). То есть вышеупомянутое открытие заставляет ученых еще раз взглянуть на цельноскалистые планеты, которые ранее считались непригодными для жизни именно из-за отсутствия тектоники плит.

Исследование Марса

Как сообщал OBOZ.UA, исследование на Международной космической станции показало, что длительное пребывание в космосе или на планетах с низкой гравитацией может нанести серьезный вред мышцам. Ученые изучали влияние различных уровней гравитации на мышей и выявили критические пороги, необходимые для сохранения мышечной массы. Это открытие ставит под сомнение готовность человека к длительному полету на Марс…

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