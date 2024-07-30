Яркие огненные шары. В ночь на 31 июля жители Земли будут наблюдать звездопад Альфа-Каприкорниды

В ночь на 30 июля в небе можно было наблюдать метеоритный поток Южных Дельта-Акварид. А этой ночью своего пика достигнет звездопад Альфа-Каприкорниды.

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Летний метеоритный дождь достигнет своего пика через час-два после полуночи и будет радовать любителей ярких астрономических явлений до рассвета. Поэтому стоит выбрать темное место, чтобы не упустить интересное астрономическое явление, пишет The New York Times.

Лето звездопадов

В последние дни июля 2024 года орбита Земли пересекается с орбитой двух комет. Благодаря этому на небе невооруженным глазом можно увидеть яркие метеоритные дожди. Ведь "звездопады" возникают, когда планета проходит сквозь поток пыли, оставленный кометой. Частицы пыли меньше песчинок и образуют яркие полосы света, когда они испаряются в атмосфере.

Летние метеоритные дожди Альфа-Каприкорниды активны с 7 июля. Однако своего пика достигают между 30 и 31 июля. Они будут видны из обоих полушарий в созвездии Козерога.

И хоть Альфа-Каприкорниды не так насыщены, как Дельта-Аквариды, но они более зрелищны. Эти дожди порадуют яркими огненными шарами с большими кусками летающих и сгорающих метеоритов.

По словам Роберта Лунсфорда, координатора отчета об огненных шарах Американского метеоритного общества, Альфа-Каприкорниды яркие и медленные, имеют тенденцию к зависанию на несколько секунд в небе.

А еще метеоролог отмечает, что рядом с Альфа-Каприкорнидами можно будет уже заметить скоростные метеоры из Персеид, происходящие из созвездия Персея. Известный как один из лучших дождей года, Персеиды достигнут пика в ночь с 11 на 12 августа.

Как наблюдать за метеоритным дождем

Ученые дают советы, которых следует придерживаться, чтобы увидеть метеоритные дожди в полной красоте.

Директор отдела общественных наблюдений планетария Адлера в Чикаго Мишель Николс рекомендует отказаться от использования телескопов и биноклей. По словам эксперта, метеоры могут пролетать по большим полосам неба, поэтому оборудование для наблюдения может ограничить поле зрения. "Вам просто нужны глаза и, в идеале, темное небо", – сказала она.

Ученые отмечают, что ключ к наслаждению за наблюдением за любым метеоритным дождем – найти действительно темное место. Так что лучше всего будет уйти от городских уличных фонарей и выехать на открытую местность подальше от любых поселений.

По словам Мишель Николс, лучшие условия для наблюдения за метеоритным дождем – это ясное небо без луны или туч, между полуночью и восходом солнца.

Поэтому эксперт рекомендует отложить свои телефоны, которые будут только мешать наблюдению за звездным небом. Ведь глазам нужно более 10 минут, чтобы адаптироваться к темноте, и даже быстрый взгляд на экран сбросит их настройки, то есть вы можете пропустить яркую вспышку на небе.

Мишель Николс советует взять чашку какао или чая, чтобы согреться и расслабиться. "Потом сядьте поудобнее, сканируйте небо и наслаждайтесь шоу", – предлагает эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал, что Землю накроет двойной метеоритный дождь.

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