Масштабная солнечная буря подарила Земле новое кольцо: необычное явление зафиксировали в NASA

Мощная солнечная буря, вызвавшая полярное сияние весной 2024 года, подарила Земле новое кольцо. Речь идет о так называемом поясе Ван Аллена, который вращается вокруг планеты.

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Ученые объясняют, что пояса Ван Аллена – это два пояса излучения в форме булика, которые вращаются вокруг Земли, и состоят из энергетических заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. По данным NASA, в результате происходивших в мае интенсивных солнечных штормов вокруг Земли возник временный третий пояс, пишет IflScience.

"Ученые изучают данные, чтобы лучше понять новообразованный пояс и то, как долго он может продержаться. Следите за их открытиями!", – отметили в NASA.

Считается, что большинство энергизованных частиц, захваченных поясами, произошли от солнечного ветра, в то время как другие поступают в виде космических лучей. Когда сильные солнечные штормы доходят до Земли, как это произошло в мае этого года, это может повлечь за собой сбой, который позволит третьему слою заряженных частиц попасть в ловушку магнитосферы.

По словам ученых, новый пояс был обнаружен между двумя постоянными с помощью эксперимента NASA по внутреннему радиационному поясу Колорадо (CIRBE) CubeSat, спутнику, который следит за внутренним радиационным поясом Земли. Эксперты не могут сказать наверняка, как долго это может занять. Космическое агентство заявило, что сроки могут растянуться от месяцев до лет.

Известно, что солнечные бури могут вмешиваться в пояса Ван Аллена на Земле. Например, в сентябре 2012 года был интенсивный шквал выбросов частиц высокой энергии из атмосферы Солнца, создавшего третий временный пояс, исчезнувший за считанные недели.

Ученые утверждают, что геомагнитная буря мая 2024 года была самой сильной за последние 20 лет. Вместе с образованием третьего пояса Ван Аллена и созданием ранее невидимого вихря в атмосфере Земли, наиболее заметным влиянием на землян было зрелище потрясающего северного сияния в широтах, где обычно не бывает полярных сияний.

Однако эксперты предостерегают, что геомагнитные бури могут вызвать не только красивые цвета на ночном небе, но и опасные расстройства. Ведь значительная часть технологий, управляющих миром, например GPS и спутниковой телекоммуникации, могут пострадать от агрессивной космической погоды.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический корабль NASA зафиксировал на Солнце рекордное количество пятен, создающих солнечные бури на Земле.

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