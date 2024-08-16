Космический корабль NASA зафиксировал на Солнце рекордное количество пятен: что это значит

Ученые увидели сотни солнечных пятен на изображениях, сделанных обсерваторией солнечной динамики NASA (SDO). Фото были сделаны еще 8 августа, но только сейчас удалось исследовать космические снимки.

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По оценкам ученых, в течение 24 часов на Солнце появилось рекордное количество пятен, создающих солнечные бури на Земле. Об этом пишет Space.com.

На фото солнечные пятна могут показаться очень крошечными, но по сути эти темные области на поверхности Солнца размером как Земля. Пятна демонстрируют сильные магнитные поля, которые могут вызвать солнечные вспышки, выбрасывающие импульсы электромагнитного излучения в космос. Это взрывы, вызывающие выбросы корональной массы (CME), которые могут создать солнечные бури на Земле.

"Этот 25-й солнечный цикл оказывается гораздо активнее, чем первоначально прогнозировали ученые-эксперты, которые предусмотрели этот цикл еще в 2019 году", – сказал ученый из Национального управления космической погоды США (NOAA) Шон Дал.

Солнечный цикл 25 уже сделал себе опасное имя благодаря интенсивным геомагнитным бурям, создававшим потрясающие полярные сияния по всему миру, особенно из нетипичных точек обзора. А после полученных фото он может также взять первенство за наибольшее дневное количество солнечных пятен (SSN).

В недавнем релизе американский Центр прогнозирования (SWPC) сообщил, что, используя измерения по его ресурсам, значение составило 337 штук темных областей, что стало первым случаем, когда ученые увидели столько ежедневных солнечных пятен с марта 2001 года.

Ученые напоминают, что 8 августа был очень насыщенным днем ​​для регионов с активными солнечными пятнами. Это было лишь начало периода, продолжавшегося до 10 августа, в течение которого солнечные вспышки выпустили пять CME в сторону Земли, что привело к выпуску мощных геомагнитных штормов для нашей планеты в выходные с 11 по 12 августа.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Солнце зафиксировали наибольшее количество пятен за последние 22 года.

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