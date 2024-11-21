Марсоход Curiosity сделал 360-градусный обзор Красной планеты и нашел удивительные камни. Фото и видео

Марсоход NASA Curiosity представил обзор Марса под углом 360 градусов. В ходе исследования робот NASA нашел странные серные камни.

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Curiosity, который уже 12 лет исследует Красную планету, сделал панорамный вид на канал Гедиз Валлис. На снимке видны несколько марсианских объектов, окружающих канал – Кукенан-Батт, Пинакл-Ридж, Тексоли-Батт и даже отдаленный проблеск Кратера Гейла, пишет Space.com.

По информации NASA, Curiosity медленно поднимался на марсианскую гору Шарп с 2014 года, открытую в 1970-х годах. Однако на маршруте марсохода случился канал Гедиз Валлис, заваленный валунами, который некоторые ученые считают древним руслом реки.

Вполне возможно, что вода протекала через него много лет назад или сильные ветры ответственны за образование. Или, возможно, оползни, каскадом спадающие с высших высот горы Шарп, образовали Гедиз Валлис, что может объяснить валуны и обломки, которые Curiosity нашел во время своего путешествия, сказали исследователи.

В NASA рассказали, что среди обломков марсоход увидел таинственные белые камни, внутри которых находились желтые кристаллы серы. Поскольку сера на Земле происходит из горячих источников и вулканов, команда исследователей не понимает, откуда этот элемент взялся на Красной планете.

"Мы посмотрели на серное поле со всех сторон – сверху и сбоку – и искали что-то, смешанное с серой, что могло бы дать нам подсказки о том, как оно образовалось. Мы собрали массу данных, и теперь у нас есть интересная головоломка, которую нужно решить", – сказал ученый проекта Curiosity Ашвин Васавада.

После более чем десятилетия тяжелых путешествий Curiosity остается функциональным, хотя и несколько избит жесткой поверхностью Марса, говорят ученые.

Следующий пункт назначения марсохода – образование паутинообразных узоров под названием "коробка", которые лежит дальше вдоль горы Шарп. Впервые увиденная в 2006 году орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, эта коробка может быть результатом переноса минералов водой в трещины вдоль поверхности.

"Эти хребты содержат минералы, кристаллизовавшиеся под землей. Там, возможно, текла соленая жидкая вода. Ранние микробы могли выжить в подобной среде. Поэтому это отличное место для исследования", – отметила ученая из команды Curiosity Кирстен Зибах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что марсоход NASA получил повреждения на Красной планете.

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